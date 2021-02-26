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"Не самые большие деньги для Реала" - журналист назвал зарплату Лунина в Мадриде

Наши за границей
(2 голосов)

И рассказал о перспективах украинца в королевском клубе

"Не самые большие деньги для Реала" - журналист назвал зарплату Лунина в Мадриде

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов высказал свое мнение о карьере украинского голкипера Андрея Лунина в мадридском "Реале".

"Вопрос не в том, кого переживет или не переживет Лунин. Контракт подписан на 6 лет и пережить он может массу людей - Рамоса, Марсело и остальных нынешних звезд. Вопрос в том, что происходит с одним из лучших голкиперов Украины Андреем Луниным, который перестал быть номером один и в сборной сейчас не является даже номером два.

Если говорить в третьем лице об Андрее Лунине - во многом сыграла свою роль сумма контракта и его личные условия, которые не раздражают руководство "Реала". Там не такие деньги, чтобы кто-то внутри спрашивал: "Что же мы взяли футболиста, а он не играет и кто за это будет отвечать? Давайте показывать эффективность". Тогда в трансфере участвовало много людей - самого игрока представлял папа Андрея Лунина, Андрей Русол из "Днепра", Олег Смалийчук, от "Зари" были Сергей Рафаилов, Вадим Шаблий. Если возвращаться к подписанию, то мы помним, что на Лунина претендовал ряд клубов - из украинских был "Шахтер", из итальянских "Интер" и "Наполи". Был еще английский "Уотфорд", а также "Зальцбург", который остановился на 6 миллионах. Тогда он въехал в "Реал" как Дартаньян на белом коне - 9,5 миллиона евро и по рукам. От такого предложения не отказываются, поэтому Лунин выбрал этот вариант.

Дальше произошло то, что произошло. 6 лет контракта стали золотой клеткой для Лунина. Личные условия далеко не самые высокие в "Реале" - он получает от 35 до 40 тысяч евро в месяц, то есть около полумиллиона в год. Для "Реала" это не самые большие деньги, поэтому это могло сыграть роль - те, кого подписывают дороже, к ним будет более пристальное внимание. Клуб заинтересован отбить на них свои деньги в условиях более сложного и тяжелого трансферного рынка, на котором все нехотя расстаются с деньгами.

Мне кажется, что для Лунина был бы отличный вариант добиваться перехода в другой клуб, чтобы "Реал" его продал. Личные условия он точно сможет сохранить для себя в Европе, а игровую практику действительно сможет улучшить", - сказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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balamyt (Boston)
26.02.2021 в 17:45
Да лучше уже играть Вильяреале чем сидеть на лавке Реала..Пусть просится в аренду или продадут в АПЛ или Лигу А...Так можно и из СБУ вылететь..
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СашаXM (Хмельницкий)
26.02.2021 в 17:44
я думал журналист какой-то а это всего лишь Пенисов ))
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