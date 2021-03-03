Иван Петряк забил 10-й гол за сезон в Венгрии

В поединке 24 тура чемпионата Венгрии МОЛ Фехервар украинского флангового атакующего полузащитника (вингера) Ивана Петряка встречался с "Пакшем". Счет игры 2:2.

Первый гол в поединке забил как раз Иван. Соперник нашел чем на это ответить и отыгрался с 0:2.

МОЛ "Фехервар" идет на 3 строчке в таблице, а "Пакш" - на 6 месте.

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На счету Ивана Петряка 9 голов в чемпионате и 1 в Кубке Венгрии в 28 играх.

Венгерский национальный чемпионат І, 24 тур

МОЛ Фехервар - Пакш 2:2

Голы: Петряк (11), Зивзивадзе (64) - Харашти (78, 85)