Иван Петряк забил 10-й гол за сезон в Венгрии
Распечатал ворота "Пакша", но тот спасся
В поединке 24 тура чемпионата Венгрии МОЛ Фехервар украинского флангового атакующего полузащитника (вингера) Ивана Петряка встречался с "Пакшем". Счет игры 2:2.
Первый гол в поединке забил как раз Иван. Соперник нашел чем на это ответить и отыгрался с 0:2.
МОЛ "Фехервар" идет на 3 строчке в таблице, а "Пакш" - на 6 месте.
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На счету Ивана Петряка 9 голов в чемпионате и 1 в Кубке Венгрии в 28 играх.
Венгерский национальный чемпионат І, 24 тур
МОЛ Фехервар - Пакш 2:2
Голы: Петряк (11), Зивзивадзе (64) - Харашти (78, 85)
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
03.03.2021 в 23:51
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