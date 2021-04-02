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Малиновский близок к победе в голосовании за звание лучшего игрока месяца Аталанты

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Проголосовать может каждый

Малиновский близок к победе в голосовании за звание лучшего игрока месяца Аталанты

Новина українською

На официальной странице в сторис Instagram "Аталанта" проводит голосование среди болельщиков на звание лучшего игрока марта.

Среди претендентов украинский полузащитник Руслан Малиновский и защитник Берат Джимсити.

Поддержать украинца можно перейдя по ссылке.

Отметим, что в текущем сезоне во всех турнирах за "Аталанту" 27-летний футбол сыграл в 32 матчах, в которых забил 4 гола и оформил 4 результативные передачи.

Напомним, что в турнирной таблице Серии А команда из Бергамо занимает 4-е место, в активе клуба 55 очков.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Берат Джимсити
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Источник:
Atalantabc

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