Малиновский близок к победе в голосовании за звание лучшего игрока месяца Аталанты

На официальной странице в сторис Instagram "Аталанта" проводит голосование среди болельщиков на звание лучшего игрока марта.

Среди претендентов украинский полузащитник Руслан Малиновский и защитник Берат Джимсити.

Поддержать украинца можно перейдя по ссылке.

Отметим, что в текущем сезоне во всех турнирах за "Аталанту" 27-летний футбол сыграл в 32 матчах, в которых забил 4 гола и оформил 4 результативные передачи.

Напомним, что в турнирной таблице Серии А команда из Бергамо занимает 4-е место, в активе клуба 55 очков.