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Безус оформил дубль за четыре минуты в игре против Шарлеруа

Наши за границей
(1 голосов)

Роман забил с игры, а спустя четыре минуты реализовал 11-метровый

Безус оформил дубль за четыре минуты в игре против Шарлеруа

Новина українською

В матче 33-го тура бельгийской Лиги Жюпиле "Гент" принимает "Шарлеруа".

Счет в поединке открыл атакующий полузащитник хозяев Роман Безус на 4-й минуте встречи. А спустя еще четыре минуты украинский хавбек реализовал пенальти и оформил дубль.

Другой игрок национальной сборной Украины - Роман Яремчук, также начал эту игру в стартовом составе "Гента".

В текущей кампании во всех турнирах 30-летний Безус провел 30 поединков, в которых записал на свой счет 3 гола и 5 ассистов.

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В статье: Гент (Бельгия) Шарлеруа
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Комментарии (2)
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Djon (Киев)
10.04.2021 в 22:39
А де відео?
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0
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download1 (huyersk)
10.04.2021 в 22:26
Куди дивиться Шева?
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0
0


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