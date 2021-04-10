Безус оформил дубль за четыре минуты в игре против Шарлеруа

В матче 33-го тура бельгийской Лиги Жюпиле "Гент" принимает "Шарлеруа".

Счет в поединке открыл атакующий полузащитник хозяев Роман Безус на 4-й минуте встречи. А спустя еще четыре минуты украинский хавбек реализовал пенальти и оформил дубль.

Другой игрок национальной сборной Украины - Роман Яремчук, также начал эту игру в стартовом составе "Гента".

В текущей кампании во всех турнирах 30-летний Безус провел 30 поединков, в которых записал на свой счет 3 гола и 5 ассистов.