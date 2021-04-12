Малиновский - лучший игрок топ-5 лиг Европы за месяц по версии CIES
Новый рейтинг игроков от CIES
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory разработал уникальный подход к оценке игроков на индивидуальной и коллективной основе на основе методологии.
Таким образом, CIES начал оценивать игроков в топ-5 европейских лиг.
Так, лидером рейтинга за последний месяц назван украинский хавбек "
Список из 12-ти лучших футболистов выглядит следующим образом:
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Источник:CIES
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Комментарии (4)
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Leolion (Alicante)
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