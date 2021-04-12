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Малиновский - лучший игрок топ-5 лиг Европы за месяц по версии CIES

Наши за границей
(3 голосов)

Новый рейтинг игроков от CIES

Малиновский - лучший игрок топ-5 лиг Европы за месяц по версии CIES

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Новина українською

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory разработал уникальный подход к оценке игроков на индивидуальной и коллективной основе на основе методологии.

Таким образом, CIES начал оценивать игроков в топ-5 европейских лиг.

Так, лидером рейтинга за последний месяц назван украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский, который набрал 97.3 баллов. Он опередил таких игроков как Херард Морено (95.7), Давид Оспина (95.0) и Карим Бензема (94.8).

Список из 12-ти лучших футболистов выглядит следующим образом:

Малиновский - лучший игрок топ-5 лиг Европы за месяц по версии CIES - изображение 1
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
CIES

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Комментарии (4)
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Leolion (Alicante)
12.04.2021 в 20:40
Рад за Малину, уровень игры тому соответствует.
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+2
-1
Steelen (Запорожье)
12.04.2021 в 21:07
других игроков получается с уровнем нет
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0
-1
download1 (huyersk)
12.04.2021 в 20:38
Мутна справа якась
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+1
-2
Steelen (Запорожье)
12.04.2021 в 20:36
Это наверное тот случай, когда люди сами себе и под себя создают что то типа "Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory разработал уникальный подход к оценке игроков на индивидуальной и коллективной основе на основе методологии."
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0
-2


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