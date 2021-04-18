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ВИДЕО, как Малиновский принес победу Аталанте над Ювентусом

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(6 голосов)

Руслан снова в ударе! 5-й гол украинца в сезоне Серии А

ВИДЕО, как Малиновский принес победу Аталанте над Ювентусом

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Аталанта" дома минимальн обыграла туринский "Ювентус" со счетом 1:0.

Победный гол в самой концовке забил украинский хавбек Руслан Малиновский. Полузащитник сборной Украины вышел на поле на 72-й минуте, вместо Йоакима Мэле, а спустя 15 минут поразил ворота "зебр". Было подозрение на автогол, из-за рикошета после удара Руслана, но взятие ворот записали именно на украинца.

В текущем сезоне 27-летний Руслан провел во всех турнирах 35 поединков, в которых записал на свой счет 5 забитых мячей и 8 результативных передач. Примечательно, что до матча с "Юве", украинец две игры подряд оформлял по дублю из ассистов - против "Удинезе" и "Фиорентины".

Видео гола Малиновского

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.04.2021 в 18:07
Давно ця гармата так не стріляла!
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.04.2021 в 18:02
Рикошет, безумовно, але справедливо цей гол записати на Малиновського.
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