ВИДЕО, как Малиновский принес победу Аталанте над Ювентусом
Руслан снова в ударе! 5-й гол украинца в сезоне Серии А
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионата Италии "Аталанта" дома минимальн обыграла туринский "Ювентус" со счетом 1:0.
Победный гол в самой концовке забил украинский хавбек Руслан Малиновский. Полузащитник сборной Украины вышел на поле на 72-й минуте, вместо Йоакима Мэле, а спустя 15 минут поразил ворота "зебр". Было подозрение на автогол, из-за рикошета после удара Руслана, но взятие ворот записали именно на украинца.
В текущем сезоне 27-летний Руслан провел во всех турнирах 35 поединков, в которых записал на свой счет 5 забитых мячей и 8 результативных передач. Примечательно, что до матча с "Юве", украинец две игры подряд оформлял по дублю из ассистов - против "Удинезе" и "Фиорентины".
Видео гола Малиновского
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