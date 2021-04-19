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Три клуба Ла Лиги проявляют интерес к Лунину

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Эйбар, Гранада и Бетис

Три клуба Ла Лиги проявляют интерес к Лунину

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Fichajes, предложить сотрудничество игроку готовы "Эйбар", "Гранада" и "Бетис". Причем речь идет не только об аренде, но и возможном полноценном трансфере.

В любом случае, решение по Лунину, который прочно осел за спиной Тибо Куртуа, "Реал" будет принимать ближе к лету, и многое в потенциальном полноценном трансфере будет зависеть от суммы, которую потенциальные покупатели готовы заплатить за украинца.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лунин провел за "Реал" один матч в Кубке Испании против "Алькояно" (1:2).

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
fichajes

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