Три клуба Ла Лиги проявляют интерес к Лунину

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Fichajes, предложить сотрудничество игроку готовы "Эйбар", "Гранада" и "Бетис". Причем речь идет не только об аренде, но и возможном полноценном трансфере.

В любом случае, решение по Лунину, который прочно осел за спиной Тибо Куртуа, "Реал" будет принимать ближе к лету, и многое в потенциальном полноценном трансфере будет зависеть от суммы, которую потенциальные покупатели готовы заплатить за украинца.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лунин провел за "Реал" один матч в Кубке Испании против "Алькояно" (1:2).