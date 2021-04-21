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Ребров: Эти 3 года были очень успешными для Ференцвароша - горжусь работой в этом клубе

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Украинский тренер выиграл 3-е подряд чемпионство Венгрии

Ребров: Эти 3 года были очень успешными для Ференцвароша - горжусь работой в этом клубе

Фото: fradi.hu

Новина українською

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал 3-ю подряд победу в чемпионате.

- Очень горжусь работой в этом клубе, думаю, он - сильнейший в Венгрии. Рад, что мы снова повторили эту историю. Думаю, сегодня (20 апреля - прим.) была одна из лучших игр в этом году.

В этом сезоне игроки почувствовали атмосферу Лиги чемпионов и хотели вернуться туда. Думаю, они стали сильнее. Даже сейчас на встречах и тренировках я не напоминаю о многих вещах, потому что они их знают. Они учатся очень быстро.

Надеюсь, следующий год будет даже лучше. Тяжело было выиграть 2-й титул, но 3 – такое впервые в моей жизни (до этого Ребров дважды подряд становился чемпионом с "Динамо"– прим.).

– Какой следующий шаг?

– Следующий – удержать команду на этом уровне. Конечно, мы можем говорить о совершенствовании, но куда уже? Думаю, эти 3 года были очень успешными для "Ференцвароша", и теперь ожидания от клуба и игроков будут даже выше.

Сейчас футболисты имеют право попраздновать, а затем вернутся к тяжелой работе, – сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
M4 Sport

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