Ребров: Эти 3 года были очень успешными для Ференцвароша - горжусь работой в этом клубе
Украинский тренер выиграл 3-е подряд чемпионство Венгрии
Фото: fradi.hu
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал 3-ю подряд победу в чемпионате.
- Очень горжусь работой в этом клубе, думаю, он - сильнейший в Венгрии. Рад, что мы снова повторили эту историю. Думаю, сегодня (20 апреля - прим.) была одна из лучших игр в этом году.
В этом сезоне игроки почувствовали атмосферу Лиги чемпионов и хотели вернуться туда. Думаю, они стали сильнее. Даже сейчас на встречах и тренировках я не напоминаю о многих вещах, потому что они их знают. Они учатся очень быстро.
Надеюсь, следующий год будет даже лучше. Тяжело было выиграть 2-й титул, но 3 – такое впервые в моей жизни (до этого Ребров дважды подряд становился чемпионом с "Динамо"– прим.).
– Какой следующий шаг?
– Следующий – удержать команду на этом уровне. Конечно, мы можем говорить о совершенствовании, но куда уже? Думаю, эти 3 года были очень успешными для "Ференцвароша", и теперь ожидания от клуба и игроков будут даже выше.
Сейчас футболисты имеют право попраздновать, а затем вернутся к тяжелой работе, – сказал Ребров.
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