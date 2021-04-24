Римский клуб все-таки хочет купить Яремчука

Римский "Лацио" заинтересовался трансфером нападающего "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука. Об этом сообщает бельгийский источник Voetbal24.

Несколько претендентов следят за игроком (еще "Вулверхэмптон" и "Арсенал"), однако на данный момент ближе всего к трансферу является именно "Лацио".

Напомним, что в январе появилась информация, что к нападающему проявляет свой интерес другой столичный итальянский клуб "Рома".

Отметим, что "Гент" хочет получить за Яремчука 20 млн евро.

На счету Романа 20 голов и семь асистов в этом сезоне в 37 матчах. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 13 млн евро. Напомним, что в конце прошлой зимы нападающий продлил контракт с “буйволами” до лета 2025 года.