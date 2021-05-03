Яремчук: Для нас весь сезон проходит под лозунгом "Все или ничего"

Украинский форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук прокомментировал поединок своей команды в чемпионате Бельгии против "Мехелена" (2:2), в котором ему удалось отличиться забитым мячом.

"Мы действительно слабо провели первую часть матча против" Мехелена ", но после перерыва действовали острее и перспективнее. Мы сумели забить быстрый мяч в начале второго тайма, которое предоставило нам необходимый импульс.

Все было в наших руках, но в футболе случаются неудачи. Мы разочарованы, что не удалось победить. Уже через неделю у нас следующий матч - в Льеже против "Стандарда".

Для нас весь сезон проходит под лозунгом "Все или ничего", и эта игра не станет исключением. Вообще для футболиста важнейший тот поединок, который состоится в ближайшее время. Мы поедем туда сражаться за победу", - сказал Яремчук.