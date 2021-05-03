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Яремчук: Для нас весь сезон проходит под лозунгом "Все или ничего"

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Гент пытается зацепиться за Лигу конференций

Яремчук: Для нас весь сезон проходит под лозунгом "Все или ничего"

Новина українською

Украинский форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук прокомментировал поединок своей команды в чемпионате Бельгии против "Мехелена" (2:2), в котором ему удалось отличиться забитым мячом.

"Мы действительно слабо провели первую часть матча против" Мехелена ", но после перерыва действовали острее и перспективнее. Мы сумели забить быстрый мяч в начале второго тайма, которое предоставило нам необходимый импульс.

Все было в наших руках, но в футболе случаются неудачи. Мы разочарованы, что не удалось победить. Уже через неделю у нас следующий матч - в Льеже против "Стандарда".

Для нас весь сезон проходит под лозунгом "Все или ничего", и эта игра не станет исключением. Вообще для футболиста важнейший тот поединок, который состоится в ближайшее время. Мы поедем туда сражаться за победу", - сказал Яремчук.

Напомним, что регулярный чемпионат Бельгии завершен, и теперь "Гент" играет в подругппе за право участия в Лиге конференций. Всего в данной группе 4 команды - "Гент", "Мехелен", "Остенде" и "Стандард".

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В статье: Роман Яремчук Гент
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Источник:
Гент

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