Яремчук: Для нас весь сезон проходит под лозунгом "Все или ничего"
Гент пытается зацепиться за Лигу конференций
Украинский форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук прокомментировал поединок своей команды в чемпионате Бельгии против "Мехелена" (2:2),
"Мы действительно слабо провели первую часть матча против" Мехелена ", но после перерыва действовали острее и перспективнее. Мы сумели забить быстрый мяч в начале второго тайма, которое предоставило нам необходимый импульс.
Все было в наших руках, но в футболе случаются неудачи. Мы разочарованы, что не удалось победить. Уже через неделю у нас следующий матч - в Льеже против "Стандарда".
Для нас весь сезон проходит под лозунгом "Все или ничего", и эта игра не станет исключением. Вообще для футболиста важнейший тот поединок, который состоится в ближайшее время. Мы поедем туда сражаться за победу", - сказал Яремчук.
Напомним, что регулярный чемпионат Бельгии завершен, и теперь "Гент" играет в подругппе за право участия в Лиге конференций. Всего в данной группе 4 команды - "Гент", "Мехелен", "Остенде" и "Стандард".
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