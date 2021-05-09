Зинченко: Ближе к концу игры понемногу подступили слезы, потому что я и мечтать не мог о том, что окажусь в финале ЛЧ

Украинский игрок "Ман Сити" Александр Зинченко поделился своими эмоциями в момент выхода в финал ЛЧ:

"Ближе к концу игры понемногу подступили слезы, потому что я и мечтать не мог о том, что в 24 года окажусь в финале Лиги чемпионов. Будучи мальчиком, смотрел матчи с этой музыкой, бегая по комнате с мячом. Когда-то даже представить не мог, что окажусь в финале этого турнира.

Я не сдержал эмоций - это не было ни на камеру, ни на что. Надеялся, что меня не покажут. Когда упал на поле, начали подходить партнеры, пытался спрятать слезы, но у меня не получилось - потом начали травить и так далее", - сказал Зинченко.