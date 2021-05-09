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Малиновский - второй лучший игрок матча с Пармой

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(1 голосов)

Украинец отлично проявил себя сегодня

Малиновский - второй лучший игрок матча с Пармой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков матча 35-го тура Серии А с "Пармой" (5:2).

Игрок получил оценку 7,7 от SofaScore и 7,8 - от WhoScored – второй лучший балл в составах обеих команд. Выше только у Луиса Муриэля, который забил 2 гола и отдал ассист во встрече.

Украинский футболист забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в последних 8 матчах итальянского чемпионата.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Парма (Парма) Руслан Малиновский
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Источник:
whoscored.com

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Комментарии (5)
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dmitroj88
09.05.2021 в 20:38
Малина топарь. Вот что значит вовремя уйти в Европу. Бревноленку вон даже на лавке не дают посидеть, уже поняли какая он звезда Говерл.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.05.2021 в 18:53
Маліновський --- кращий гравець України а не захваляний Зінченко.
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+1
-4
Lion Killer (Львів)
09.05.2021 в 19:37
2 різні гравці, які грають на різних позиціях. Не потрібно і не об.єктивно їх порівнювати.
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+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
09.05.2021 в 19:58
Один сам прокладає собі дорогу, а другого тягнуть за вуха і піарять на кожному кроці. А амплуа, то таке.
0
-4
ZeeZoo (Кривой Рог)
09.05.2021 в 19:48
Стёпа и Сидор - найкращі гравці у своїх українських клубах, на мою думку...
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+1
0


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