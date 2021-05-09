Малиновский - второй лучший игрок матча с Пармой
Украинец отлично проявил себя сегодня
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков матча 35-го тура Серии А с "Пармой" (5:2).
Игрок получил оценку 7,7 от SofaScore и 7,8 - от WhoScored – второй лучший балл в составах обеих команд. Выше только у Луиса Муриэля, который забил 2 гола и отдал ассист во встрече.
Украинский футболист забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в последних 8 матчах итальянского чемпионата.
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Источник:whoscored.com
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Комментарии (5)
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dmitroj88
09.05.2021 в 20:38
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Olegyurchak (Хмельницький )
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ZeeZoo (Кривой Рог)
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