Малиновский - второй лучший игрок матча с Пармой

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков матча 35-го тура Серии А с "Пармой" (5:2).

Игрок получил оценку 7,7 от SofaScore и 7,8 - от WhoScored – второй лучший балл в составах обеих команд. Выше только у Луиса Муриэля, который забил 2 гола и отдал ассист во встрече.

Украинский футболист забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в последних 8 матчах итальянского чемпионата.