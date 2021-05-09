Петряк забил свой 12-й гол в сезоне и принес победу Фехервару. ВИДЕО

В матче последнего тура чемпионата Венгрии "Фехервар" на выезде разгромил "Диошдьер" со счетом 4:0.

Первый мяч в этой встрече забил вингер гостей Иван Петряк - украинец поразил ворота соперника на 44-й минуте встречи.

Этот забитый мяч стал для Петряка 12-м в текущей кампании национального первенства. "Фехервар" закончил чемпионат на 3-й позиции, а 27-летний Иван попал в 4-ку лучших бомбардиров соревнования.

Видео гола Петряка