Петряк забил свой 12-й гол в сезоне и принес победу Фехервару. ВИДЕО
Иван начал погром "Диошдьера"
В матче последнего тура чемпионата Венгрии "Фехервар" на выезде разгромил "Диошдьер" со счетом 4:0.
Первый мяч в этой встрече забил вингер гостей Иван Петряк - украинец поразил ворота соперника на 44-й минуте встречи.
Этот забитый мяч стал для Петряка 12-м в текущей кампании национального первенства. "Фехервар" закончил чемпионат на 3-й позиции, а 27-летний Иван попал в 4-ку лучших бомбардиров соревнования.
Видео гола Петряка
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
09.05.2021 в 21:56
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