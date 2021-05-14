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Малиновский: Коваленко тяжело - ему нужно работать и ждать своего шанса

Наши за границей
(2 голосов)

Адаптация Виктора проходит тяжело

Малиновский: Коваленко тяжело - ему нужно работать и ждать своего шанса

twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал об адаптации в команде Виктора Коваленко.

"У Вити Коваленко все отлично. Ему тяжело, но он многое тут приобрел. Ему нужно работать и ждать своего шанса. Как все ждут. Обойма очень большая, и тут даже ребята, которые выходят на замену, забивают. Большая конкуренция. Гасперини говорит, что замены должны стать нашей силой. Виктор приехал из Украины - сразу в европейский чемпионат.

Я тоже, когда приехал в Бельгию, мне было тяжело. Нужно втянуться во многие вещи. Все от него зависит", - сказал Малиновский.

Напомним, что Коваленко сыграл 4 минуты за итальянский клуб после перехода в "Аталанту" прошлой зимой.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (18)
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mega.rodich777 (Чернигов)
14.05.2021 в 22:03
ь
Ответить
0
-1
mega.rodich777 (Чернигов)
14.05.2021 в 22:02
НЕ чего личного он не топ дай бог ошебится
Ответить
+1
-1
York (Донецк)
14.05.2021 в 21:28
Знал на что идёт, надеюсь! Если получится, это будет прыжок выше головы! Терпения, настойчивости и удачи! Пример Малиновского должен вдохновлять!
Ответить
+2
-4
avatar
kotigorok (Чернігів)
14.05.2021 в 21:30
Скоріше приклад Луніна...
Ответить
+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
14.05.2021 в 21:23
аренда нахрен в сасуоло
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.05.2021 в 21:43
Він вже і так в Отсосалло.
Ответить
+2
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
14.05.2021 в 22:31
это в вашем клубе ???
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.05.2021 в 21:00
Коваленка чекає Маріупольський Маріуполь.
Ответить
+5
-1
Chvalua (Винница)
14.05.2021 в 20:59
Сколько там лямов за 4 минуты у него накапало? Давайте допустим лям евро или миллионов 30 гривень))) а обычные люди вкалывали за эти пол года по часов 50 в неделю и заработали тысяч 50-60 и то в лучшем случае..... Это просто..,.
Ответить
+2
-3
ВасяКулебяка (Козливка)
14.05.2021 в 21:00
Это тут причем?
Ответить
+1
-3
Chvalua (Винница)
14.05.2021 в 21:01
Ну просто. За что платить зарплату если человек ну воооооообще не играет???
+5
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
14.05.2021 в 21:31
А де він буде харчуватися? Сидів на 16 аршинах, і буде сидіти. Як і Лунін.
+2
0
ВасяКулебяка (Козливка)
14.05.2021 в 21:38
У него контракт причем тут играет, не играет, детский сад какой-то,
Ответить
0
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
14.05.2021 в 22:26
Їб алися гуси догори ногами -- з"явилися діти з довгими носами ! От не треба цими носами лізти в чужий гаманець ! Рахуйте своє !
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.05.2021 в 20:58
Так, Руслане, важко з гівна ліпити цукерку.
Ответить
+3
-3
ts0y (Чернигов)
14.05.2021 в 21:05
Спершу ніж когось називати гівном, порівняй його з собою, і подумай ким ти виявишся в такому випадкому))
Ответить
+3
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
14.05.2021 в 21:42
Порівняв... Ні, все одно гівно.
+3
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
14.05.2021 в 22:28
Урчак гивнюк оказався спермою...
0
0


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