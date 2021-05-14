Малиновский: Коваленко тяжело - ему нужно работать и ждать своего шанса

Полузащитник " Аталанты " Руслан Малиновский рассказал об адаптации в команде Виктора Коваленко.

"У Вити Коваленко все отлично. Ему тяжело, но он многое тут приобрел. Ему нужно работать и ждать своего шанса. Как все ждут. Обойма очень большая, и тут даже ребята, которые выходят на замену, забивают. Большая конкуренция. Гасперини говорит, что замены должны стать нашей силой. Виктор приехал из Украины - сразу в европейский чемпионат.

Я тоже, когда приехал в Бельгию, мне было тяжело. Нужно втянуться во многие вещи. Все от него зависит", - сказал Малиновский.

Напомним, что Коваленко сыграл 4 минуты за итальянский клуб после перехода в "Аталанту" прошлой зимой.