Малиновский выйдет в старте Аталанты на финал Кубка Италии против Ювентуса
Сегодня Руслан может взять свой первый трофей в Италии
Faisal HQ
Украинец Руслан Малиновский попал в стартовый состав "
Отметим, что поединок начнется в 22:00.
Другой украинец "бергамаски" - хавбек Виктор Коваленко в заявку на поединок не попал.
На счету Малиновского 9 голов и 12 ассистов в 41 матче нынешнего сезона за клуб во всех турнирах.
Напомним, что UA-Футбол ведет
???? In campo così al Mapei Stadium!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 19, 2021
???? Here's our #StartingXI to face Juventus!
Presented by @Plus500#AtalantaJuve #TIMVISIONCUP #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/zJqzdas9XR
Gli 1️⃣1️⃣ bianconeri ⚫️⚪️ per la FINALE di #TIMVISIONCUP #AtalantaJuve pic.twitter.com/NzwazF6lRu— JuventusFC (@juventusfc) May 19, 2021
Популярное сейчас
- Русин, Цитаишвили, Булеца и другие. Динамо объявило о возвращении арендованных игроков
- "Увидев список, был ошеломлен". Хавбек Шахтера признался, что не ожидал вызова в сборную Украины
- СМИ: Многолетний капитан Александрии покинул клуб
- Реброва зовут в Грецию, Де Дзерби в Шахтере нужен Локателли. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно