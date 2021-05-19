Малиновский выйдет в старте Аталанты на финал Кубка Италии против Ювентуса

Украинец Руслан Малиновский попал в стартовый состав " Аталанты " на финальный матч Кубка Италии против "Ювентуса".

Отметим, что поединок начнется в 22:00.

Другой украинец "бергамаски" - хавбек Виктор Коваленко в заявку на поединок не попал.

На счету Малиновского 9 голов и 12 ассистов в 41 матче нынешнего сезона за клуб во всех турнирах.