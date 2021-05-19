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Малиновский выйдет в старте Аталанты на финал Кубка Италии против Ювентуса

Наши за границей
(2 голосов)

Сегодня Руслан может взять свой первый трофей в Италии

Малиновский выйдет в старте Аталанты на финал Кубка Италии против Ювентуса

Faisal HQ

Новина українською

Украинец Руслан Малиновский попал в стартовый состав "Аталанты" на финальный матч Кубка Италии против "Ювентуса".

Отметим, что поединок начнется в 22:00.

Другой украинец "бергамаски" - хавбек Виктор Коваленко в заявку на поединок не попал.

На счету Малиновского 9 голов и 12 ассистов в 41 матче нынешнего сезона за клуб во всех турнирах.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
19.05.2021 в 21:14
Кто-то сомневался
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