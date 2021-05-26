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Яремчук, Малиновский, Петряк и даже Ярмоленко. Все голы нашего иностранного легиона

Наши за границей
(4 голосов)

Полный рейтинг бомбардиров-украинцев в зарубежных чемпионатах: наши забивали в 22 странах Европы. Рейтинг составлен по принципу Золотой бутсы

Яремчук, Малиновский, Петряк и даже Ярмоленко. Все голы нашего иностранного легиона

Фото - ФК Вест Хем / автор неизвестен

Едуард Кінзерський Автор UA-Футбол
Новина українською

Одним из открытий завершившегося в воскресенье сезона в итальянской Серии А стал хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский. В семи из 12-и последних матчей бергамасков украинец не уходил с поля без забитого мяча. А партнер Малиновского по "сине-желтой" сборной, форвард "Гента" Роман Яремчук, наколотив в чемпионате 20 голов, замкнул тройку лучших снайперов сезона в бельгийской Про Лиге, также финишировавшей на уикенд. Успехи этой двоицы породили невольный вопрос: "Насколько плодотворным выдался сезон для остальных наших футболистов, играющих в чемпионатах ближнего и дальнего зарубежья?". И мы на него ответили, хоть для этого и пришлось перелопатить немало статистики. Как в итоге выяснилось, за последний сезон всего 66 украинских игроков забивали за клубы высших дивизионов еврочемпионатов.

Мы составили бомбардирский реестр наших легионеров, взяв за основу принцип "Золотой бутсы": за гол в составе команды из топ-5 европейских лиг начисляется 2 балла, за команду из страны, занимающей в Таблице коэффициентов УЕФА места с 6-го по 21-е, – 1,5 балла, в остальных – по 1 баллу. Но, в отличие от "Бутсы", в нашем рейтинге учитывались голы во всех официальных турнирах: не только в национальном чемпионате, но и в Кубке страны, еврокубках. Именно благодаря этой небольшой "вольности" в бомбардирском списке оказался, в частности, Андрей Ярмоленко из "Вест Хэма", забивший 2 мяча в Кубке английской Лиги и один гол в Кубке Англии.

Лидером рейтинга ожидаемо стал Роман Яремчук, завершивший сезон в Бельгии с итоговым показателем в 23 забитых мяча. Помимо него двузначным числом голов за сезон могут похвастаться также Иван Петряк из венгерского "Фехервара" (13) и Руслан Малиновский (10). Всего же украинцы за последний сезон отличались в чемпионатах 22 стран. А из тех, кто остался в "листе ожидания", отметим Александра Зинченко: один из лидер сборной Украины отыграл за "Манчестер Сити" 31 матч, но все "всухую".

ГОЛЫ УКРАИНЦЕВ ЗА КЛУБЫ СТРАН УЕФА В СЕЗОНЕ-2020/21

Яремчук, Малиновский, Петряк и даже Ярмоленко. Все голы нашего иностранного легиона - изображение 1Яремчук, Малиновский, Петряк и даже Ярмоленко. Все голы нашего иностранного легиона - изображение 2

*Страны, где чемпионат проводится по системе весна/осень. Показатели даны по состоянию на 25.05.2021 года

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В статье: Андрей Ярмоленко
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