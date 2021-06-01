Экс-капитан Карпат покинул азербайджанский Сабах
В связи с истечением срока контракта
Фото: sabahfc.az
Украинский полузащитник Дмитрий Клец покидает "Сабах". Об этом сообщает официальный сайт бакинского клуба.
25-летний футболист покинул клуб в связи с истечением срока контракта.
Клец присоединился к "Сабаху" в феврале текущего года. В составе азербайджанской команды украинец успел сыграть в 6-и поединках в местном чемпионате. Результативными действиями не отметился.
Напомним, что ранее Клец играл за азербайджанскую "Кешлю". В Украине Дмитрий выступал за львовские "Карпаты".
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Источник:официальный сайт "Сабаха"
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
01.06.2021 в 08:53
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