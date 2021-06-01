Экс-капитан Карпат покинул азербайджанский Сабах

Украинский полузащитник Дмитрий Клец покидает "Сабах". Об этом сообщает официальный сайт бакинского клуба.

25-летний футболист покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Клец присоединился к "Сабаху" в феврале текущего года. В составе азербайджанской команды украинец успел сыграть в 6-и поединках в местном чемпионате. Результативными действиями не отметился.

Напомним, что ранее Клец играл за азербайджанскую "Кешлю". В Украине Дмитрий выступал за львовские "Карпаты".