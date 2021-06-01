  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Экс-капитан Карпат покинул азербайджанский Сабах
В тренде

Экс-капитан Карпат покинул азербайджанский Сабах

Наши за границей
(1 голосов)

В связи с истечением срока контракта

Экс-капитан Карпат покинул азербайджанский Сабах

Фото: sabahfc.az

Новина українською

Украинский полузащитник Дмитрий Клец покидает "Сабах". Об этом сообщает официальный сайт бакинского клуба.

25-летний футболист покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Клец присоединился к "Сабаху" в феврале текущего года. В составе азербайджанской команды украинец успел сыграть в 6-и поединках в местном чемпионате. Результативными действиями не отметился.

Напомним, что ранее Клец играл за азербайджанскую "Кешлю". В Украине Дмитрий выступал за львовские "Карпаты".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Клец Сабах (Баку)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
01.06.2021 в 08:53
Ингулец ждёт,ну или Кривбасс
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...