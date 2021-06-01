Украинский форвард возвращается в чемпионат Индонезии

Украинский форвард Евгений Бохашвили продолжит свою карьеру в "Персипуре". Об этом сообщает официальный Instagram индонезийского клуба.

Детали контракта с украинским футболистом не разглашаются. Отмечается, что за новый клуб Бохашвили будет играть под 10-м номером.

Последней командой Евгения был малазийский "Паханг", где он играл с февраля нынешнего года. И в составе которой провел 11 матчей и забил один гол.

Напомним, что ранее Бохашвили играл в чемпионате Индонезии за "ПСС" в 2019 и 2020 году.