Украинский форвард возвращается в чемпионат Индонезии
Евгений Бохашвили продолжит свою карьеру в "Персипуре"
Фото: ФК Персипура
Украинский форвард Евгений Бохашвили продолжит свою карьеру в "Персипуре". Об этом сообщает официальный Instagram индонезийского клуба.
Детали контракта с украинским футболистом не разглашаются. Отмечается, что за новый клуб Бохашвили будет играть под 10-м номером.
Последней командой Евгения был малазийский "Паханг", где он играл с февраля нынешнего года. И в составе которой провел 11 матчей и забил один гол.
Напомним, что ранее Бохашвили играл в чемпионате Индонезии за "ПСС" в 2019 и 2020 году.
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Источник:Instagram
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