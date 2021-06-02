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СМИ: Вест Хэм готов включить Ярмоленко в соглашение со Спартаком

Наши за границей
(3 голосов)

Лондонский клуб хочет обменять украинца на игрока "красно-белых"

СМИ: Вест Хэм готов включить Ярмоленко в соглашение со Спартаком

Фото - ФК Вест Хем / автор неизвестен

Новина українською

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может перейти в московский "Спартак". Об этом сообщает westhamfans.org.

По информации источника, лондонский клуб может включить украинца в сделку по полузащитнику Алексу Кралу, чтобы снизить сумму трансфера до 8 миллионов евро. Эту сделку клуб хочет совершить до старта чемпионата Европы.

Напомним, что в минувшем сезоне АПЛ Ярмоленко провел 24 матча за "Вест Хэм" во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Контракт 31-летнего футболиста истекает летом 2022 года.

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В статье: Андрей Ярмоленко Спартак (Москва) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Алекс Крал
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Источник:
westhamfans.org

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Комментарии (29)
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СашаXM (Хмельницкий)
02.06.2021 в 12:55
ага щас )) Ярмола ж не такой тупой как кротоРак .. явно утка
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
02.06.2021 в 12:33
думаю, что у Ярмолы голова - на плечах, а не как у Рахицкого, поэтому сильно сомневаюсь в таком "обмене")
Ответить
+1
0
lightning (Одесса)
02.06.2021 в 12:07
Хаха, чую как сейчас запахнет жаренными пердаками
Ответить
+1
-3
Prach13 (Дрогобич)
02.06.2021 в 12:20
Згідний пердаки в таких як ти зажаряться тому що Ярмоленко в брехня чемпіонат не перейде
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
02.06.2021 в 11:59
вот это подстава--Суркис не возьмёт за такие млн и платить не будет
Ответить
0
-1
Сергей1987 (Киев)
02.06.2021 в 11:48
А то что вест хем хочет его сплавить никто не скрывает
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.06.2021 в 11:48
Вот будет супер! Хоть перестанут в сборную брать, как Ракицкого))))
Ответить
+2
-4
Prach13 (Дрогобич)
02.06.2021 в 12:21
Дурачок думкою багатіє!
Ответить
+1
0
Сергей1987 (Киев)
02.06.2021 в 11:48
Андрюше зарплата капает, зачем ехать в рашу явно за меньшие деньгами и завязать со сборной....
Ответить
+2
0
Камонплей
02.06.2021 в 11:26
давно не читав такої ідіотії
Ответить
+4
-3
ukatan (Харьковская обл.)
02.06.2021 в 11:23
Цікаві тут усе-таки хлопці. Як наш Президент продає свої серіали у Росію - це нічого, це можна. Як Ярмоленко у "Спартаку" (а це тільки чутки) - зась! Зрада! Причому половина критиків чомусь пишуть на російській мові...
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+6
-4
Prach13 (Дрогобич)
02.06.2021 в 12:25
Як що цигани крадуть то і нам всім можна?ти сам не розумієш що пишеш!Чому Скрипник,Вернедуб не дивилися куди презедент продає своі серіали?
Ответить
0
-1
storm_ua (Николаев)
02.06.2021 в 11:12
Бревно преплыло... Красаучик.. Как футболист он давно умер...уйдет в свиномяс, умрёт как личность... Но есть предположение, что эту новость сочинила морозючка на пьяную голову
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+7
-7
dmitroj88
02.06.2021 в 11:09
У Андрюши давно наблюдались ватные настроения. Небось нездоровое влияние Мертверчука.
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+4
-9
Technical
02.06.2021 в 11:40
і це коли ж таке спостерігалось?
Ответить
+4
-2
Prach13 (Дрогобич)
02.06.2021 в 12:26
Це ваня бажане за дійсне,якщо перейде то я вибачуся особисто перед тобою!
Ответить
+1
0
Technical
02.06.2021 в 11:07
99,9 %, що Андрій на такий трансфер не погодиться. Росія, та ще й СПАРТАК (одвічний суперник Динамо Київ)... та ну.
Ответить
+7
0
ukatan (Харьковская обл.)
02.06.2021 в 11:17
Владислав Ващук казав що Ярмоленко точно не погодиться.
Ответить
+2
-2
lightning (Одесса)
02.06.2021 в 12:08
он его мама?
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
02.06.2021 в 10:54
Нехай пукани підгорають в тих придурків які розповсюджують це лайно. Андрій в Росію не поїде.
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+5
-5
avatar
palmotron (Бровари)
02.06.2021 в 10:52
В 3.14зду! А не спартак... Але новина, для розігріву пуканів, гарна!;)
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+4
-1
avatar
zloyded (Киев)
02.06.2021 в 10:46
Чергове тупе вкидання! А наші ЗМІ ведуться і розповсюджують всяке лайно знаючи, що Ярмоленко ніколи в рашку не поїде!
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+7
-3
Acsakal (Kharkov)
02.06.2021 в 10:31
Не думаю, що в Андрія настільки відсутні мізки і він погодиться піти шляхом рахитського.
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+8
-6
FC Energy (Новая Каховка)
02.06.2021 в 10:30
Вест Хем может хотеть что угодно, но если игрок не согласен - он не перейдёт.
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+13
-1
Cherkasskiy (Черкаси)
02.06.2021 в 10:21
Большего бреда не придумаешь!
Ответить
+12
-2
Cerega15 (Kherson)
02.06.2021 в 10:23
Почему бред? Тут же не написано, что Ярмоленко хочет перейти, это клуб хотел бы.
Ответить
+3
-2
aleks68
02.06.2021 в 10:20
ещё один кормилец?или утка
Ответить
+4
-8
avatar
zloyded (Киев)
02.06.2021 в 10:47
Перед тим як робити висновки треба мізки хоч трохи включати, а не вішати відразу ярлики!
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+7
-3
старий фан (Рівне)
02.06.2021 в 10:16
навряд чи.
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+8
-1


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