СМИ: Вест Хэм готов включить Ярмоленко в соглашение со Спартаком
Лондонский клуб хочет обменять украинца на игрока "красно-белых"
Фото - ФК Вест Хем / автор неизвестен
Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может перейти в московский "Спартак". Об этом сообщает westhamfans.org.
По информации источника, лондонский клуб может включить украинца в сделку по полузащитнику Алексу Кралу, чтобы снизить сумму трансфера до 8 миллионов евро. Эту сделку клуб хочет совершить до старта чемпионата Европы.
Напомним, что в минувшем сезоне АПЛ Ярмоленко провел 24 матча за "Вест Хэм" во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Контракт 31-летнего футболиста истекает летом 2022 года.
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Источник:westhamfans.org
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