Вест Хэм готов выслушать предложения по Ярмоленко. На горизонте маячит Галатасарай

Как уже сообщалось ранее , турецкий "Галатасарай" проявляет интерес к украинскому вингеру "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко.

При этом, как сообщает Fotomac, руководство лондонского клуба дало понять турецким коллегам, что готово вести переговоры о трансфере игрока в летнее трансферное окно.

Так как контракт украинца рассчитан до лета 2022, в "Вест Хэме" понимают, что через год украинец, скорее всего, покинет клуб бесплатно. Поэтому "Вест Хэм" и готов выслушать предложения потенциальных покупателей.

Впрочем, какая-либо конкретика в данном вопросе может появиться лишь в конце июня. В "Галатасарае" намерены дождаться результатов выборов президента клуба, которые запланированы на 19 июня, после чего и будут строить свою трансферную политику на это окно.

Напомним, что в минувшем сезоне АПЛ украинец во всех турнирах сыграл 24 матча, записав на свой счет 3 забитых мяча и 5 результативных передач.

Ныне Андрей в составе сборной Украины принимает участие в финальной части Евро-2020, на которой провел уже 2 поединка, отличившись 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.