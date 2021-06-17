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Вест Хэм готов выслушать предложения по Ярмоленко. На горизонте маячит Галатасарай

Наши за границей
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У Андрея остался год контракта

Вест Хэм готов выслушать предложения по Ярмоленко. На горизонте маячит Галатасарай

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, турецкий "Галатасарай" проявляет интерес к украинскому вингеру "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко.

При этом, как сообщает Fotomac, руководство лондонского клуба дало понять турецким коллегам, что готово вести переговоры о трансфере игрока в летнее трансферное окно.

Так как контракт украинца рассчитан до лета 2022, в "Вест Хэме" понимают, что через год украинец, скорее всего, покинет клуб бесплатно. Поэтому "Вест Хэм" и готов выслушать предложения потенциальных покупателей.

Впрочем, какая-либо конкретика в данном вопросе может появиться лишь в конце июня. В "Галатасарае" намерены дождаться результатов выборов президента клуба, которые запланированы на 19 июня, после чего и будут строить свою трансферную политику на это окно.

Напомним, что в минувшем сезоне АПЛ украинец во всех турнирах сыграл 24 матча, записав на свой счет 3 забитых мяча и 5 результативных передач.

Ныне Андрей в составе сборной Украины принимает участие в финальной части Евро-2020, на которой провел уже 2 поединка, отличившись 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

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В статье: Андрей Ярмоленко Галатасарай (Стамбул) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
17.06.2021 в 23:48
Остаться в Вест Хэме, получить з/п по максимуму, а после - строить планы по продолжению карьеры, перейдя куда угодно свободным агентом.
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