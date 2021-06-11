Вице-чемпион Турции интересуется лидером сборной Украины

"Галатасарай" рассчитывает в летнее трансферное окно подписать вингера "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко. Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, турецкий клуб собирается приобрести Ярмоленко на место Фегули, который разочаровывает своими результатами болельщиков и руководства клуба. Отмечается, что представители "Галатасарая" ежедневно выходят на связь с агентом Ярмоленко, активно обсуждая потенциальный переход украинца.

Напомним, что контракт Андрея Ярмоленко с "Вест Хэмом" рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне АПЛ украинец во всех турнирах сыграл 24 матча, записав на свой счет 3 забитых мяча и 5 результативных передач.

Добавим, что в сезоне 2020/21 "Галатасарай" занял 2-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.