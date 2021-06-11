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Вице-чемпион Турции интересуется лидером сборной Украины

Турция
Обновлено
(2 голосов)

Украинец может сменить клуб

Вице-чемпион Турции интересуется лидером сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Галатасарай" рассчитывает в летнее трансферное окно подписать вингера "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко. Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, турецкий клуб собирается приобрести Ярмоленко на место Фегули, который разочаровывает своими результатами болельщиков и руководства клуба. Отмечается, что представители "Галатасарая" ежедневно выходят на связь с агентом Ярмоленко, активно обсуждая потенциальный переход украинца.

Напомним, что контракт Андрея Ярмоленко с "Вест Хэмом" рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне АПЛ украинец во всех турнирах сыграл 24 матча, записав на свой счет 3 забитых мяча и 5 результативных передач.

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Добавим, что в сезоне 2020/21 "Галатасарай" занял 2-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Галатасарай (Стамбул) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Fotomac

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Комментарии (3)
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Микко82 (Херсон)
11.06.2021 в 12:46
Вже і Спартак цікавився, і Динамо, і Ференцварош, можна ще когось дописати в наступній новині. Наприклад Болонью.
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prom (Черкаssы)
11.06.2021 в 11:47
На месте Ярмолы я бы вообще никуда не рыпался. На Евро он в составе СбУ, так что уже не надо играть за свой клуб и что доказывать. И годков Андрюхе уже далеко не 20, даже не 25, чтобы рвать жо пу. Больше такой контракт, как в Вест Хэме, ему нигде не светит. Так что, пусть побережёт здоровье и снимет ещё пяток лямов с англичан за полировку лавочки. Всё до последней английской копейки. Вот когда Малина не попадал в состав на игры, когда его выпускали на 10 минут в конце, я в числе первых начинал ныть о том, что ему надо валить из Бергамо. Тоже касалось простоев Зины, когда вместо него бегало какое-то чудо, вроде Менди. А Лунин это вообще отдельный пример убитой карьеры. Но это не про Ярмолу. Голотосорай? Может и Голотосорай. С лета 22-го и с красивыми подъёмными.
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Hanter44 (Baburka)
11.06.2021 в 11:25
Может,может,может....То,что человеку больше написать нечего,и так понятно.Но,неужели не надоело воздуходуем работать?
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