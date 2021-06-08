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Ярмоленко: 40 голов за сборную Украины. Горжусь таким достижением

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Впереди только Шева

Ярмоленко: 40 голов за сборную Украины. Горжусь таким достижением

instagram.com/yarmolenkoandrey

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился дублем в контрольной игре с Кипром (4:0), доведя количество голов за национальную команду до 40.

После матча Андрей поделился впечатлениями от вчерашней игры.

"Особенная победа для меня. Очень рад, что смог забить 40 мячей за национальную сборную Украины. Горжусь таким достижением.

Всех болельщиков - с победой. Нам нужна ваша поддержка в следующем матче", - написал Ярмоленко.

Напомним, что больше голов за "сине-желтых" забил только Андрей Шевченко (48).

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
08.06.2021 в 21:56
якщо не помиляюся один Ярмола забив більше голів ніж всі кроти разом.
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