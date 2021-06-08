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Ярмоленко: 40 голов за сборную Украины. Горжусь таким достижением
Впереди только Шева
instagram.com/yarmolenkoandrey
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился дублем в
После матча Андрей поделился впечатлениями от вчерашней игры.
"Особенная победа для меня. Очень рад, что смог забить 40 мячей за национальную сборную Украины. Горжусь таким достижением.
Всех болельщиков - с победой. Нам нужна ваша поддержка в следующем матче", - написал Ярмоленко.
Напомним, что больше голов за "сине-желтых" забил только Андрей Шевченко (48).
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