Аталанта может включить Коваленко в сделку по Томиясу
Виктор может уйти в другой клуб
Фото: Atalanta B.C.
"Аталанта" нацелена на покупку центрального защитника "Болоньи" Такехиро Томиясу. Обсуждается включение в сделку украинского полузащитника "бергамасков" Виктора Коваленко.
"Болонья" запрашивает за 22-летнего японца 25 миллионов евро. "Аталанта" в свое время дает 18 миллионов и Коваленко.
Виктор перешел в "Аталанту" из "Шахтера" в январе текущего года, и с тех пор провел только один матч. Его стоимость составляет 5 млн евро.
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Источник:tuttobolognaweb.it
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