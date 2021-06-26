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Аталанта может включить Коваленко в сделку по Томиясу

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Виктор может уйти в другой клуб

Аталанта может включить Коваленко в сделку по Томиясу

Фото: Atalanta B.C.

Новина українською

"Аталанта" нацелена на покупку центрального защитника "Болоньи" Такехиро Томиясу. Обсуждается включение в сделку украинского полузащитника "бергамасков" Виктора Коваленко.

"Болонья" запрашивает за 22-летнего японца 25 миллионов евро. "Аталанта" в свое время дает 18 миллионов и Коваленко.

Виктор перешел в "Аталанту" из "Шахтера" в январе текущего года, и с тех пор провел только один матч. Его стоимость составляет 5 млн евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко Токихиру Томиясу
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Источник:
tuttobolognaweb.it

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Комментарии (7)
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MaximSK (Киев)
26.06.2021 в 18:49
Если это правда, для Коваленко это плохо, значит Гасперини на него не рассчитывает вообще. Ему лучше уйти в аренду или как полноценный трансфер.
Ответить
+1
-1
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
26.06.2021 в 18:33
Не его клуб, однозначно!
Ответить
0
-2
Alex-696 (Немирів)
26.06.2021 в 19:51
Не футболіст, однозначно.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.06.2021 в 18:15
На здачу дают, как спички.
Ответить
+4
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.06.2021 в 18:01
Вартував полєнко 600 тис, а вже виріс до 7 млн)))
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+4
-3
poolvetrum (Київ)
26.06.2021 в 18:10
Тоді термін дії контракту наближався до завершення. Ціна на гравця падає.
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+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.06.2021 в 19:44
Ціну його усі побачили вже у Аталанті
+1
0


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