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Коваленко: Хейт после матча с Хорватией - меня реально это убило на пару месяцев

Наши за границей
(1 голосов)

Виктор в 2017 выдал не лучший сезон

Коваленко: Хейт после матча с Хорватией - меня реально это убило на пару месяцев

football24.ua

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Виктор Коваленко рассказал о периоде наибольшего хейта в соцсетях.

- Несколько лет назад ты поймал серьезный хейт. За что?

– Да, был годик веселенький у меня. Почему поймал столько хейта? Значит, не устраивало, как играю. Где-то провалил матчи за сборную. И где-то в "Шахтере" не так ярко смотрелся.

Но меня реально это убило на пару месяцев. Ходил всегда поникший. После матча с Хорватией (0:2 в октябре 2017 года – прим.). Одна игра поменяла у кого-то в голове, вот оно и пошло все. Потом уже по нарастающей все: "Кого убивать? Ну давайте его убьем, он же получает уже столько".

Очень много раз говорили: "Уйди из сборной", "Чего тебя вызывают? За что?" Многие мне пишут: "Давай встретимся, то, се". Два раза ответил двум типам: "Ну что, давай". Ага, они: "Извини, я не хотел, это мне стало обидно". И никто ничего.

Они пишут и думают... Мы же тоже можем ответить. Когда им отвечаешь, они сразу спокойно. Зачем же ты тогда пишешь?

Я после этого хейта говорил с людьми, которые меня уважают, они то же говорили. Футбольные люди нормально ко мне. А фанаты, которым не знаю, чем не нравлюсь – им не очень.

- Почему долго не появлялся в прессе?

– Это была моя позиция. Не хотел светиться. Это спрашиваешь, когда было во время хейта? Тогда я вообще не хотел. Что я им скажу, если они меня так поливают все. Я лучше посижу в сторонке.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Комментарии (6)
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Nizshe F. (Харьков)
29.06.2021 в 01:15
Как можно убить "мёртвое"?! Любитель собачьих миньетов никогда сборной пользы не приносил. Видимо тоже проплаченный казачок , как и Зина.
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0
0
fanat_football (Херсон)
29.06.2021 в 00:42
Нормальный Коваленко футболист. Не гнобите человека.
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+4
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
29.06.2021 в 00:36
Жертва хейта...
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+3
-4
фан-горняк (Кривой Рог)
29.06.2021 в 00:34
Так ты и сейчас по прежнему смешной Витя. Место тебе на футбольной свалке. Ты слабый футболист
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+3
-5
avatar
simargl (Чернигов)
29.06.2021 в 00:55
А ты сильный?
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+1
-2
Болельщик39 (Харьков)
29.06.2021 в 00:56
К сожалению да. То, что с его слов здесь написано, это исповедь истерички. Отвечать в личку хейтерам и вызывать их на бой - тоже не поступок уверенного в себе человека. Впрочем, неуверенность и психологическая слабость читались в Коваленко всю его карьеру. Они её и сгубили, похоже, при неплохих физических задатках.
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+4
0


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