Коваленко: Хейт после матча с Хорватией - меня реально это убило на пару месяцев

Украинский хавбек " Аталанты " Виктор Коваленко рассказал о периоде наибольшего хейта в соцсетях.

- Несколько лет назад ты поймал серьезный хейт. За что?

– Да, был годик веселенький у меня. Почему поймал столько хейта? Значит, не устраивало, как играю. Где-то провалил матчи за сборную. И где-то в "Шахтере" не так ярко смотрелся.

Но меня реально это убило на пару месяцев. Ходил всегда поникший. После матча с Хорватией (0:2 в октябре 2017 года – прим.). Одна игра поменяла у кого-то в голове, вот оно и пошло все. Потом уже по нарастающей все: "Кого убивать? Ну давайте его убьем, он же получает уже столько".

Очень много раз говорили: "Уйди из сборной", "Чего тебя вызывают? За что?" Многие мне пишут: "Давай встретимся, то, се". Два раза ответил двум типам: "Ну что, давай". Ага, они: "Извини, я не хотел, это мне стало обидно". И никто ничего.

Они пишут и думают... Мы же тоже можем ответить. Когда им отвечаешь, они сразу спокойно. Зачем же ты тогда пишешь?

Я после этого хейта говорил с людьми, которые меня уважают, они то же говорили. Футбольные люди нормально ко мне. А фанаты, которым не знаю, чем не нравлюсь – им не очень.

- Почему долго не появлялся в прессе?

– Это была моя позиция. Не хотел светиться. Это спрашиваешь, когда было во время хейта? Тогда я вообще не хотел. Что я им скажу, если они меня так поливают все. Я лучше посижу в сторонке.