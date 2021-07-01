Украинский футболист покинул состав казахстанского клуба
За "Кайрат" Эсеола выступал на протяжении трех лет
Украинский нападающий Адеринсола Эсеола покинул "Кайрат". Форвард уже исключен из заявки алматинского клуба.
Эсеола выступал за "желто-черных" на протяжении трех лет. Он перешел в "Кайрат" в июле 2018 года из "Акжайыка". В 2019 году вместе с Марином Томасовым с 19 голами стал лучшим бомбардиром КПЛ.
Всего за алматинский клуб 30-летний футболист провел 84 матча, в которых забил 38 голов и сделал 10 результативных передач.
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