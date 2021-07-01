Украинский футболист покинул состав казахстанского клуба

Украинский нападающий Адеринсола Эсеола покинул "Кайрат". Форвард уже исключен из заявки алматинского клуба.

Эсеола выступал за "желто-черных" на протяжении трех лет. Он перешел в "Кайрат" в июле 2018 года из "Акжайыка". В 2019 году вместе с Марином Томасовым с 19 голами стал лучшим бомбардиром КПЛ.

Всего за алматинский клуб 30-летний футболист провел 84 матча, в которых забил 38 голов и сделал 10 результативных передач.

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