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Морозюк: Я не планирую возвращаться в Украину

Наши за границей
(3 голосов)

Игрок рассказал о своих намерениях

Морозюк: Я не планирую возвращаться в Украину

ФК Динамо

Новина українською

Украинский защитник Николай Морозюк, который недавно покинул турецкий "Ризеспор", рассказал о планах продолжения своей карьеры.

- Николай, совсем недавно было сообщено о том, что ты покидаешь "Ризеспор". Можешь занести себе в актив проведенные годы в составе турецкого клуба, за который ты выступал сначала на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт, который должен опцию пролонгации, однако Вы ею не воспользовались?

- Да, конечно, в актив, потому что это был для меня новый опыт, и я очень доволен, что почувствовал, увидел и попытался что-то новое, и ничего, что завершился контракт с "Ризеспором". Я не планирую возвращаться в Украину - рассматриваю предложения, чтобы остаться в Турции или поехать в другую страну, трудно что-то прогнозировать.

- С чем ты можешь связать то, что во время твоего пребывания в турецком клубе не смогли заиграть двое украинских футболистов: Александр Гладкий и Андрей Борячук, когда ты стабильно получал игровую практику?

- Это трудно сказать, нужно в них спросить, я не знаю, возможно не были готовы, возможно не подошел тамошний стиль игры, вообще об этом трудно сказать, в футболе все состоит из мелочей.

- Николай, ты один из той плеяды футболистов, которая перед домашним Евро победила в товарищеском турнире шведов, по итогам серии послематчевых пенальти, помнишь этот матч, как оценишь сегодняшнюю сборную Швеции и прогнозы относительно нашей сборной на этом чемпионате Европы?

- Перед матчем я говорил, что 2:1, мы выиграем. То что я увидел - это настоящий праздник. Честно, я уже очень мало помню об этой товарищеской игре, это совсем другая игра и даже сравнивать не с чем. ЧЕ - это совершенно другая ответственность, все совсем другое. Наша сборная в полуфинале? Почему нет? Я уверен, что ребята могут, и я верю в них!

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В статье: Николай Морозюк Национальная сборная Украины Евро-2020 Ризеспор (Ризе)
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Источник:
legioners.com.ua

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Комментарии (9)
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Dimka26 (Чернигов)
03.07.2021 в 22:05
Такой смешной. Так говорит, будто он очень востребован.
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0
0
kapkan (Луганск)
03.07.2021 в 21:48
Ответ, как вроде все его ждут!!!
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0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
03.07.2021 в 21:37
Все они в Дырке такие, пока им что-то от нас надо - они и вышиванку наденут, и гимн заспивают, а внутри они - гнилее москалей!
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+2
-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
03.07.2021 в 21:45
О, ипанутый бешенец вернулся :)Опять о дырке своей мамки вещает :)
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+1
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
03.07.2021 в 21:35
Николай Иринович, ну пожааалуйста, ну вернитесь!!! :)
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 21:33
Та нахер ти всрався? Сиди там і не гавкай. Цабе велике.
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+1
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
03.07.2021 в 21:31
Не планирует?... Очень жаль, а я так надеялся на его возвращение, да ещё и с женой. Это дало бы толчок в развитии нашего футбола и эротико-порно индустрии
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+2
0
fanat_football (Херсон)
03.07.2021 в 21:17
Меня снова тянет в Париж. - Да? А Вы там уже бывали? - Нет. Но меня уже тянуло. Так и Колю.
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+1
0
Джин Тоник (R)
03.07.2021 в 21:07
Тебя тут и не ждут
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+3
0


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