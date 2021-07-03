Морозюк: Я не планирую возвращаться в Украину

Украинский защитник Николай Морозюк, который недавно покинул турецкий "Ризеспор", рассказал о планах продолжения своей карьеры.

- Николай, совсем недавно было сообщено о том, что ты покидаешь "Ризеспор". Можешь занести себе в актив проведенные годы в составе турецкого клуба, за который ты выступал сначала на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт, который должен опцию пролонгации, однако Вы ею не воспользовались?

- Да, конечно, в актив, потому что это был для меня новый опыт, и я очень доволен, что почувствовал, увидел и попытался что-то новое, и ничего, что завершился контракт с "Ризеспором". Я не планирую возвращаться в Украину - рассматриваю предложения, чтобы остаться в Турции или поехать в другую страну, трудно что-то прогнозировать.

- С чем ты можешь связать то, что во время твоего пребывания в турецком клубе не смогли заиграть двое украинских футболистов: Александр Гладкий и Андрей Борячук, когда ты стабильно получал игровую практику?

- Это трудно сказать, нужно в них спросить, я не знаю, возможно не были готовы, возможно не подошел тамошний стиль игры, вообще об этом трудно сказать, в футболе все состоит из мелочей.

- Николай, ты один из той плеяды футболистов, которая перед домашним Евро победила в товарищеском турнире шведов, по итогам серии послематчевых пенальти, помнишь этот матч, как оценишь сегодняшнюю сборную Швеции и прогнозы относительно нашей сборной на этом чемпионате Европы?

- Перед матчем я говорил, что 2:1, мы выиграем. То что я увидел - это настоящий праздник. Честно, я уже очень мало помню об этой товарищеской игре, это совсем другая игра и даже сравнивать не с чем. ЧЕ - это совершенно другая ответственность, все совсем другое. Наша сборная в полуфинале? Почему нет? Я уверен, что ребята могут, и я верю в них!