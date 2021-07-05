Коваленко: Остаюсь в Аталанте, еду на сборы с командой
Виктор намерен побороться за место под солнцем
Полузащитник "
– Кайфуешь от того, что поехал играть в Европу?
– Честно, я рад. Я хотел себя попробовать, у меня был выбор, и я решил поехать в Европу. Для меня это хороший шаг в будущее.
Когда играешь в Европе, все пытаются играть в открытый футбол. Мои хорошие качества проявляются как раз в открытом футболе, а когда закрываются – мне трудно. Я выбрал этот путь, и, думаю, он будет удачным.
– Адаптироваться в Европе тяжело?
– Первые 3-4 месяца, конечно, трудно, но когда проживаешь какое-то время и понимаешь язык, становится легче.
– Ты остаешься в "Аталанте"?
– Много разной информации пишут в интернете, но я остаюсь и еду на сборы с командой.
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