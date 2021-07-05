Коваленко: Остаюсь в Аталанте, еду на сборы с командой

Полузащитник " Аталанты " Виктор Коваленко рассказал о своем переходе в итальянский клуб.

– Кайфуешь от того, что поехал играть в Европу?

– Честно, я рад. Я хотел себя попробовать, у меня был выбор, и я решил поехать в Европу. Для меня это хороший шаг в будущее.

Когда играешь в Европе, все пытаются играть в открытый футбол. Мои хорошие качества проявляются как раз в открытом футболе, а когда закрываются – мне трудно. Я выбрал этот путь, и, думаю, он будет удачным.

– Адаптироваться в Европе тяжело?

– Первые 3-4 месяца, конечно, трудно, но когда проживаешь какое-то время и понимаешь язык, становится легче.

– Ты остаешься в "Аталанте"?

– Много разной информации пишут в интернете, но я остаюсь и еду на сборы с командой.