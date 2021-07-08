Малиновский перенес операцию по удалению грыжи
Хирургическое вмешательство прошло успешно
Хавбек "Аталанты" и
Футболисту была удалена грыжа живота, которая беспокоила его на протяжении сезона.
Об этом сообщила супруга Руслана Роксана, опубликовав фото после операции.
Ранее сообщалось, что для восстановления Руслану понадобится около месяца.
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Источник:Instagram
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Комментарии (1)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
08.07.2021 в 23:51
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