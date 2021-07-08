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Малиновский перенес операцию по удалению грыжи

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(1 голосов)

Хирургическое вмешательство прошло успешно

Малиновский перенес операцию по удалению грыжи

Новина українською

Хавбек "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский перенес операцию.

Футболисту была удалена грыжа живота, которая беспокоила его на протяжении сезона.

Об этом сообщила супруга Руслана Роксана, опубликовав фото после операции.

Ранее сообщалось, что для восстановления Руслану понадобится около месяца.

Малиновский перенес операцию по удалению грыжи - изображение 1
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
08.07.2021 в 23:51
Скорішого одруження!
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