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Яремчук договорился с Бенфикой по личному контракту

Наши за границей
(1 голосов)

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Яремчук договорился с Бенфикой по личному контракту

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук договорился с "Бенфикой" об условиях личного контракта, пишет бельгийское издание Voetbal 24.

Сообщается, что к игроку также проявляют интерес "Милан" и "Вест Хэм", однако переход в "Бенфику" кажется Роману наиболее перспективным.

Переговоры между клубами также ведутся. "Гент" хочет получить за игрока 25 млн евро, ну а "Бенфика", в свою очередь, хочет несколько сбить данный ценник.

Напомним, что форвард перешел в "Гент" летом 2017 года из "Динамо" за два млн евро. С тех пор он провел за бельгийский клуб 152 матча, отметившись 61 голом и 18 ассистами. На одно результативное действие он тратил примерно 146 минут.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Гент
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Источник:
Voetbal 24

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
15.07.2021 в 16:38
Непонятный выбор если честно,может у него агент райола
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10 (Феодосия)
15.07.2021 в 16:40
Не смог вырваться из золотой клетки(( надо было не переподписывать контракт на лучших условиях, а выкручивать руки и переходить в топ чемпионат
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