Яремчук договорился с Бенфикой по личному контракту

Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук договорился с "Бенфикой" об условиях личного контракта, пишет бельгийское издание Voetbal 24.

Сообщается, что к игроку также проявляют интерес "Милан" и "Вест Хэм", однако переход в "Бенфику" кажется Роману наиболее перспективным.

Переговоры между клубами также ведутся. "Гент" хочет получить за игрока 25 млн евро, ну а "Бенфика", в свою очередь, хочет несколько сбить данный ценник.

Напомним, что форвард перешел в "Гент" летом 2017 года из "Динамо" за два млн евро. С тех пор он провел за бельгийский клуб 152 матча, отметившись 61 голом и 18 ассистами. На одно результативное действие он тратил примерно 146 минут.