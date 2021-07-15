Яремчук договорился с Бенфикой по личному контракту
Кажется, все идет к тому, что украинец переедет в Португалию
Faisal HQ / Автор неизвестен
Форвард "Гента" и
Сообщается, что к игроку также проявляют интерес "Милан" и "Вест Хэм", однако переход в "Бенфику" кажется Роману наиболее перспективным.
Переговоры между клубами также ведутся. "Гент" хочет получить за игрока 25 млн евро, ну а "Бенфика", в свою очередь, хочет несколько сбить данный ценник.
Напомним, что форвард перешел в "Гент" летом 2017 года из "Динамо" за два млн евро. С тех пор он провел за бельгийский клуб 152 матча, отметившись 61 голом и 18 ассистами. На одно результативное действие он тратил примерно 146 минут.
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