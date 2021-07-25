Григорчук - об уходе с солигорского "Шахтера": Я должен был быть рядом с сыном

Украинский наставник Роман Григорчук рассказал о своем уходе из солигорского "Шахтера":

"На протяжении последних трех месяцев у меня был довольно сложный период в жизни. В мае начались проблемы со здоровьем моего 13-летнего сына. Я должен был быть рядом с ним, а семью забрать с собой в Беларусь было невозможно. Потому, мой уход из Солигорска мог состояться раньше.

И этот вопрос мы обсуждали с руководителями клуба. Но на тот момент, я смог справиться с этими проблемами и ситуация, казалось бы, нормализовалась. Однако, дней за 10 до игры с "Фолой" вновь возникла проблема у сына. Я вынужден был поехать домой. Потому, перед этой игрой меня практически не было с командой. Я приехал лишь накануне игры.

Допускаю, что в настолько напряженный период, когда команда постоянно проводит важные игры, это могло негативно повлиять на игроков. Далее говорить не о чем. Мы проиграли команде, которой мы не можем проигрывать. После этого, никаких других вариантов, кроме как расстаться, не оставалось. Я думаю, что сейчас от этого решения выиграет и клуб, и я смогу спокойно решить свои семейные проблемы", – сказал Григорчук.