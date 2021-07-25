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Григорчук - об уходе с солигорского "Шахтера": Я должен был быть рядом с сыном

Наши за границей
(2 голосов)

Коуч поделился деталями

Григорчук - об уходе с солигорского "Шахтера": Я должен был быть рядом с сыном

Фото: ФК Шахтер Солигорск

Новина українською

Украинский наставник Роман Григорчук рассказал о своем уходе из солигорского "Шахтера":

"На протяжении последних трех месяцев у меня был довольно сложный период в жизни. В мае начались проблемы со здоровьем моего 13-летнего сына. Я должен был быть рядом с ним, а семью забрать с собой в Беларусь было невозможно. Потому, мой уход из Солигорска мог состояться раньше.

И этот вопрос мы обсуждали с руководителями клуба. Но на тот момент, я смог справиться с этими проблемами и ситуация, казалось бы, нормализовалась. Однако, дней за 10 до игры с "Фолой" вновь возникла проблема у сына. Я вынужден был поехать домой. Потому, перед этой игрой меня практически не было с командой. Я приехал лишь накануне игры.

Допускаю, что в настолько напряженный период, когда команда постоянно проводит важные игры, это могло негативно повлиять на игроков. Далее говорить не о чем. Мы проиграли команде, которой мы не можем проигрывать. После этого, никаких других вариантов, кроме как расстаться, не оставалось. Я думаю, что сейчас от этого решения выиграет и клуб, и я смогу спокойно решить свои семейные проблемы", – сказал Григорчук.

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск)
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Источник:
Football.ua

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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.07.2021 в 18:13
Сину скорійшого одужання!
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0
0
филанкрот (donetsk)
25.07.2021 в 17:10
Здоров'я сину!
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+5
0
Acsakal (Kharkov)
25.07.2021 в 17:01
Дуже сумно... Співчуваю.
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+4
0


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