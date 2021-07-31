Коваленко отметился голом в контрольном матче за Аталанту - ВИДЕО
В ворота "Порденоне"
Твиттер ФК "Аталанта"
"Аталанта" в рамках подготовки к новому сезону Серии А играет контрольный матч против "Порденоне".
Второй мяч команды Джан Пьеро Гасперини в этом поединке записал на свой счет Виктор Коваленко - украинский полузащитник вышел на поле во втором тайме и забил на 74-й минуте.
Напомним, другой украинец в составе команды из Бергамо - Руслан Малиновский, продолжает восстановление после операции.
ВИТЯ! pic.twitter.com/oUxw1lbtZn— Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) July 31, 2021
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Комментарии (5)
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FC Energy (Новая Каховка)
01.08.2021 в 00:30
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storm_ua (Николаев)
01.08.2021 в 00:00
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alex 66 (Кременчук)
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Caballero (Fale town Fale state)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.07.2021 в 20:05
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