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Мариуполь взял в аренду у Шахтера молодого защитника

Наши за границей
(1 голосов)

Мампасси уже выступал за азовцев

Мариуполь взял в аренду у Шахтера молодого защитника

ФК "Мариуполь"

Новина українською

Официальный сайт "Мариуполя" сообщил, что клуб продлил арендное соглашение с защитником Марком Мампасси.

Моряки оформили сделку с донецким "Шахтером". Мампасси - воспитанник Академии "горняков".

В прошлом сезоне 18-летний Марк провел за "моряков" 6 поединков в рамках УПЛ. Также Марк выступал за различные юношеские сборные Украины.

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В статье: ФК Мариуполь Марк Мампасси
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Комментарии (7)
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ascent (Луксор)
31.07.2021 в 20:58
В этом чемпионате другим командам занять место выше третьего нереально. Надо еще в начале чемпионата снимать с Динамо и Шахтера по 6 баллов.
Ответить
0
0
Джин Тоник (R)
31.07.2021 в 21:01
У нас один из самых договорных чемпионатов в истории.
Ответить
0
0
Джин Тоник (R)
31.07.2021 в 20:49
зачем было забирать?пусть года 3 поиграет в Мариуполе.Берут
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
31.07.2021 в 20:30
За яких моряків?)
Ответить
+1
-2
Komendor (Запорожье)
31.07.2021 в 20:08
Догнали Динамо в Черноморце? Или как?
Ответить
+3
-1
avatar
Микко82 (Херсон)
31.07.2021 в 20:05
Несподівано...
Ответить
+3
0
Alex-696 (Немирів)
31.07.2021 в 19:44
Ау, хантеризнакивопросадмітрої і т. д.! Чому мовчимо? Це вже який за ліком? 20-ий?
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+3
-1


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