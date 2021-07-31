Мариуполь взял в аренду у Шахтера молодого защитника
Мампасси уже выступал за азовцев
ФК "Мариуполь"
Официальный сайт "Мариуполя" сообщил, что клуб продлил арендное соглашение с защитником Марком Мампасси.
Моряки оформили сделку с донецким "Шахтером". Мампасси - воспитанник Академии "горняков".
В прошлом сезоне 18-летний Марк провел за "моряков" 6 поединков в рамках УПЛ. Также Марк выступал за различные юношеские сборные Украины.
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Источник:Пресс-центр ФК "Мариуполь"
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