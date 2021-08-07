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Кухаревич дебютировал за Труа в матче против ПСЖ

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Украинец появился на поле на 80-й минуте встречи

Кухаревич дебютировал за Труа в матче против ПСЖ

Фото: twitter.com/estac_officiel

Новина українською

В матче 1-го тура французской Лиги 1 "ПСЖ" на выезде обыграл "Труа" 2:1, благодаря голам Хакими и Икарди.

В концовке встречи за хозяев поля дебютировал наш соотечественник - украинский форвард Николай Кухаревич. 20-летний нападающий заменил Йоанна Тузгара на 80-й минуте встречи.

Кухаревич дебютировал за Труа в матче против ПСЖ - изображение 1
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В статье: Труа (Франция) ПСЖ Николай Кухаревич
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