Кухаревич дебютировал за Труа в матче против ПСЖ
Украинец появился на поле на 80-й минуте встречи
Фото: twitter.com/estac_officiel
В матче 1-го тура французской Лиги 1 "ПСЖ" на выезде обыграл "Труа" 2:1, благодаря голам Хакими и Икарди.
В концовке встречи за хозяев поля дебютировал наш соотечественник - украинский форвард Николай Кухаревич. 20-летний нападающий заменил Йоанна Тузгара на 80-й минуте встречи.
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