Лунин отыграл второй тайм против Милана и совершил эффектный сейв - ВИДЕО

В рамках подготовки к новому сезону мадридский "Реал" провел контрольный матч против "Милана" - "сливочные" и "дьяволы" расписали нулевую ничью.

На второй тайм главный тренер испанцев Карло Анчелотти выпустил Андрея Лунина вместо Тибо Куртуа. Работы у украинца было не очень много, но в ответственный момент Андрей защитил свои ворота и отстоял на ноль.

Ранее Лунин сыграл в товарищеском матче с "Рейнджерс". И хотя "Реал" проиграл 1: 2, однако испанские СМИ отмечали надежную игру украинского голкипера.

???????? Lunin amazing save



Real Madrid vs Milan pic.twitter.com/3hYhQ2pKZ8 — SportsBoxingUA (@sports_ua) August 8, 2021

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