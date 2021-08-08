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Лунин отыграл второй тайм против Милана и совершил эффектный сейв - ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Андрей заменил Куртуа в перерыве поединка с "россонери"

Лунин отыграл второй тайм против Милана и совершил эффектный сейв - ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках подготовки к новому сезону мадридский "Реал" провел контрольный матч против "Милана" - "сливочные" и "дьяволы" расписали нулевую ничью.

На второй тайм главный тренер испанцев Карло Анчелотти выпустил Андрея Лунина вместо Тибо Куртуа. Работы у украинца было не очень много, но в ответственный момент Андрей защитил свои ворота и отстоял на ноль.

Ранее Лунин сыграл в товарищеском матче с "Рейнджерс". И хотя "Реал" проиграл 1: 2, однако испанские СМИ отмечали надежную игру украинского голкипера.

Читайте такжеИсточник: Лунин останется в Реале

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В статье: Реал (Мадрид) Милан Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
08.08.2021 в 23:17
До сраки карі очі...
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