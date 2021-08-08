Лунин отыграл второй тайм против Милана и совершил эффектный сейв - ВИДЕО
Андрей заменил Куртуа в перерыве поединка с "россонери"
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках подготовки к новому сезону мадридский "Реал" провел контрольный матч против "Милана" - "сливочные" и "дьяволы" расписали нулевую ничью.
На второй тайм главный тренер испанцев Карло Анчелотти выпустил Андрея Лунина вместо Тибо Куртуа. Работы у украинца было не очень много, но в ответственный момент Андрей защитил свои ворота и отстоял на ноль.
Ранее Лунин сыграл в товарищеском матче с "Рейнджерс". И хотя "Реал" проиграл 1: 2, однако испанские СМИ отмечали надежную игру украинского голкипера.
???????? Lunin amazing save— SportsBoxingUA (@sports_ua) August 8, 2021
Real Madrid vs Milan pic.twitter.com/3hYhQ2pKZ8
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