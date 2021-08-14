Тренер Бенфики: Яремчук точно получит игровое время в матче против Аоруки
Роман набирает форму
Фото: Сорт-Экспресс / Автор: неизвестен
Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жорже Жезус поделился планами на счет игрового времени украинского нападающего Романа Яремчука:
"Яремчук только присоединился к нам после отпуска. Сейчас нет товарищеских матчей, поэтому его предсезонной подготовкой будут матчи чемпионата Португалии и Лиги чемпионов.
Я не могу сказать точно, сыграет он с первых минут выйдет на замену, но в матче против "Аоруки" он точно получит игровое время", - сказал Жезус.
Напомним, что Яремчук присоединился к "Бенфике" 31 июля. Главный тренер "орлов" перед прошлым туром чемпионата Португалии пообещал, что Яремчук выйдет на поле, однако из-за удаления в составе лиссабонцев пришлось менять план на игру.
Отметим, что Роман все-таки дебютировал за свой новый клуб в матче против "Спартака" и помог "Бенфике" удвоить преимущество в счете.
Поединок против "Аоруки" в рамках второго тура чемпионата Португалии состоится сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.
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