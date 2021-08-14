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Тренер Бенфики: Яремчук точно получит игровое время в матче против Аоруки

Наши за границей
(1 голосов)

Роман набирает форму

Тренер Бенфики: Яремчук точно получит игровое время в матче против Аоруки

Фото: Сорт-Экспресс / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жорже Жезус поделился планами на счет игрового времени украинского нападающего Романа Яремчука:

"Яремчук только присоединился к нам после отпуска. Сейчас нет товарищеских матчей, поэтому его предсезонной подготовкой будут матчи чемпионата Португалии и Лиги чемпионов.

Я не могу сказать точно, сыграет он с первых минут выйдет на замену, но в матче против "Аоруки" он точно получит игровое время", - сказал Жезус.

Напомним, что Яремчук присоединился к "Бенфике" 31 июля. Главный тренер "орлов" перед прошлым туром чемпионата Португалии пообещал, что Яремчук выйдет на поле, однако из-за удаления в составе лиссабонцев пришлось менять план на игру.

Отметим, что Роман все-таки дебютировал за свой новый клуб в матче против "Спартака" и помог "Бенфике" удвоить преимущество в счете.

Поединок против "Аоруки" в рамках второго тура чемпионата Португалии состоится сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Жорже Жезус
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Источник:
maisfutebol

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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
14.08.2021 в 08:46
За те деньги, что его купили - ему место в основном составе забронировано
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