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Официально: Труа отправил Кухаревича в Бельгию в аренду

Наши за границей
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(1 голосов)

Николай будет набираться опыта в более слабом чемпионате

Официально: Труа отправил Кухаревича в Бельгию в аренду

фото - ФК Левен

UA-Футбол
Новина українською

Воспитаннику "Волыни" Николаю Кухаревичу не удалось мгновенно закрепиться в составе новичка французской Лиги 1. Приняв участие в двух матчах (выходы на замену) в новом сезоне, 20-летний форвард поедет набираться опыта в Бельгию.

Об аренде Кухаревича объявил "Левен", который после шести сыгранных туров занимает предпоследнее место в чемпионате Бельгии. В прошлом сезоне новый клуб украинского форварда был 11-м.

Напомним, Николай Кухаревич профессиональную карьеру начал в "Волыни", а зимой 2020-го перешел в львовский "Рух", с которым получил право выступать в УПЛ. За львовскую команду сыграл 24 матча, в которых забил четыре мяча. Transfermarkt сообщает, что в "Труа" перешел за 300 тысяч евро.

Добавим, что в последний день трансферного окна "Труа" арендовал вингера "Динамо" Жерсона Родригеса.

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В статье: Труа Николай Кухаревич
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Источник:
ФК Левен

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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
01.09.2021 в 08:11
Они поняли быстро что от не тянет уровень команды и отправили в аренду к аутсайдеру чемпионата Бельгии.
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+1
-2
Caballero (Fale state)
01.09.2021 в 08:54
Вашего Шабанова даже европейские аутсайдеры не хотят.
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