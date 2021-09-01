Официально: Труа отправил Кухаревича в Бельгию в аренду
Николай будет набираться опыта в более слабом чемпионате
фото - ФК Левен
Воспитаннику "Волыни" Николаю Кухаревичу не удалось мгновенно закрепиться в составе новичка французской Лиги 1. Приняв участие в двух матчах (выходы на замену) в новом сезоне, 20-летний форвард поедет набираться опыта в Бельгию.
Об аренде Кухаревича объявил "Левен", который после шести сыгранных туров занимает предпоследнее место в чемпионате Бельгии. В прошлом сезоне новый клуб украинского форварда был 11-м.
Напомним, Николай Кухаревич профессиональную карьеру начал в "Волыни", а зимой 2020-го перешел в львовский "Рух", с которым получил право выступать в УПЛ. За львовскую команду сыграл 24 матча, в которых забил четыре мяча. Transfermarkt сообщает, что в "Труа" перешел за 300 тысяч евро.
Добавим, что в последний день трансферного окна "Труа" арендовал вингера "Динамо" Жерсона Родригеса.
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