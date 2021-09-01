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Директор Ференцвароша: Инициатором перехода в Легию был сам Харатин

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Директор Ференцвароша: Инициатором перехода в Легию был сам Харатин

Фото: Футбол 1/2/3

Новина українською

Спортивный директор "Ференцвароша" Тамаш Хайнал высказался о будущем украинского полузащитника Игоря Харатина, который в ближайшее время станет игроком "Легии".

"Сейчас Харатин находится в Варшаве на медицинском обследовании после того, как выразил намерение проявить себя в "Легии". Предложение поступило к нему 30 августа. Но это было не по нашей инициативе, и в ходе переговоров выяснилось, что игрок с радостью перейдет в "Легию".

Совершенно очевидно, что он был инициатором этого дела, и мы не выставляли его на продажу. Однако, "Ференцварош" был готов к этому, и сможет заменить украинского полузащитника. Мы посчитали, что если у игрока с истекающим контрактом есть возможность, подобная той, которая только что появилась, мы можем смело сказать ему "да", - приводит слова Хайнала csakfoci.hu.

Напомним, что Игорь Харатин покинул расположение сборной Украины для подписания контракта с польской "Легией".

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В статье: Легия (Варшава) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) тамаш
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Источник:
csakfoci.hu

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Комментарии (3)
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Alle Garage (Харьков)
01.09.2021 в 10:08
Зачем он пошёл на понижение? Легия дешевле по составу чем Ференцварош. Видимо он игрок не сильно высокого уровня…
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0
0
Prach13 (Дрогобич)
01.09.2021 в 10:42
Ти з головою дружиш?сам зрозумів що написав?Сам пішов і тому не високого рівня?
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
01.09.2021 в 10:49
Видимо без поддержки "своего" тренера не так ему сладко стало в Ференцвароше.
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0
0


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