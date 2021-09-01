Директор Ференцвароша: Инициатором перехода в Легию был сам Харатин

Спортивный директор "Ференцвароша" Тамаш Хайнал высказался о будущем украинского полузащитника Игоря Харатина, который в ближайшее время станет игроком "Легии".

"Сейчас Харатин находится в Варшаве на медицинском обследовании после того, как выразил намерение проявить себя в "Легии". Предложение поступило к нему 30 августа. Но это было не по нашей инициативе, и в ходе переговоров выяснилось, что игрок с радостью перейдет в "Легию".

Совершенно очевидно, что он был инициатором этого дела, и мы не выставляли его на продажу. Однако, "Ференцварош" был готов к этому, и сможет заменить украинского полузащитника. Мы посчитали, что если у игрока с истекающим контрактом есть возможность, подобная той, которая только что появилась, мы можем смело сказать ему "да", - приводит слова Хайнала csakfoci.hu.