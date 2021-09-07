Малиновский вернулся к тренировкам в общей группе Аталанты
Украинец снова в обойме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "
После возвращения из сборной украинец некоторое время тренировался в бергамской команде по индивидуальной программе.
Напомним, что Малиновский суммарно отыграл 39 минут на поле в матчах отбора ЧМ-2022 против Казахстана (2:2) и Франции (1:1).
В нынешнем сезоне Серии А Малиновский в составе "бергамцев" провел два матча.
В субботу, 11 сентября, "Аталанта" сыграет против "Фиорентины". Начало встречи – в 21:45.
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Источник:Официальный сайт Аталанты
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