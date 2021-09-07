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Малиновский вернулся к тренировкам в общей группе Аталанты

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Украинец снова в обойме

Малиновский вернулся к тренировкам в общей группе Аталанты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вернулся к тренировкам в общей группе команды.

После возвращения из сборной украинец некоторое время тренировался в бергамской команде по индивидуальной программе.

Напомним, что Малиновский суммарно отыграл 39 минут на поле в матчах отбора ЧМ-2022 против Казахстана (2:2) и Франции (1:1).

В нынешнем сезоне Серии А Малиновский в составе "бергамцев" провел два матча.

В субботу, 11 сентября, "Аталанта" сыграет против "Фиорентины". Начало встречи – в 21:45.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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