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Не договорились по зарплате. Переход украинца Данченко в Уфу сорвался

Наши за границей
(1 голосов)

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Не договорились по зарплате. Переход украинца Данченко в Уфу сорвался

ФК Рубин

Новина українською

Переход на условиях аренды украинца Олега Данченко из греческого АЕКа в российскую "Уфу" сорвался. Стороны не смогли договориться по поводу зарплаты.

Сообщается, что "Уфа" была готова оплатить часть зарплаты Данченко, но остальная сумма должна была выплачиваться АЕКом.

Однако в последний момент греческий клуб не смог договориться с защитником о личных условиях зарплаты и переговоры были сорваны.

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Напомним, что в прошлом сезоне Данченко провел за АЕК 7 матчей в высшей лиге Греции. В составе "Уфы" на старте сезона-2020/21 он провел 15 игр и отдал 5 результативных передач.

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В статье: АЕК (Афины) "Уфа" Олег Данченко
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Источник:
sport24

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Комментарии (3)
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kukarekin (Одесса)
08.09.2021 в 20:40
Кормильцев развелось
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Динамiт (Василькiв)
08.09.2021 в 20:12
А куди "кормілєц" подасться далі ???
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Evgenariys (Чернигов)
08.09.2021 в 20:29
на бамбац пускай едет, за сборную обдрочения бегать
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