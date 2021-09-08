Не договорились по зарплате. Переход украинца Данченко в Уфу сорвался

Переход на условиях аренды украинца Олега Данченко из греческого АЕКа в российскую "Уфу" сорвался. Стороны не смогли договориться по поводу зарплаты.

Сообщается, что "Уфа" была готова оплатить часть зарплаты Данченко, но остальная сумма должна была выплачиваться АЕКом.

Однако в последний момент греческий клуб не смог договориться с защитником о личных условиях зарплаты и переговоры были сорваны.

Напомним, что в прошлом сезоне Данченко провел за АЕК 7 матчей в высшей лиге Греции. В составе "Уфы" на старте сезона-2020/21 он провел 15 игр и отдал 5 результативных передач.