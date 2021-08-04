Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сикорский: Не исключаю, что на мою карьеру в Украине повлияла поездка в Питер
Футболист - о своем уходе из днепровской команды
Фото: newsru.com
Экс-нападающий "Перемоги" Игорь Сикорский рассказал о причинах ухода из днепровской команды.
"Президент клуба уже дал комментарий по этому поводу одному из сайтов, в ближайшее время он должен появиться. Ко мне никаких претенезий у "Перемоги" не было, мы разошлись по футбольным моментам. Это жизнь. С президентом мы расстались друзьями, я буду поддерживать с ним связь и в дальнейшем, желая клубу только успехов.
Если бы с моей стороны были какие-то нарушения спортивного режима, то думаете, что ФК "Перемога" не написал бы об этом?
Буду искать команду. Агента у меня нет. Но на данный момент жду ответа от одного из клубов. Если с ним все получится, то меня еще успеют дозаявить. Могла ли прошлогодняя "питерская" история подпортить карьеру и повлиять на фарт? Все может быть. Ничего нельзя исключать", - сказал Сикорский.
Напомним, ранее появилась информация, что Сикорский вместе со Слинкиным и еще двумя игроками "Перемоги" были замечены в ночном клубе в состоянии алкогольного опьянения.
Двум неназванным дали последний шанс в команде после этого происшествия. Слинкин и Сикорский – покинули клуб.
Добавим, что в январе 2020 года "Агробизнес" разорвал контракт с футболистом после того, как он в своем Instagram поделился фотографиями визита в Россию.
Популярное сейчас
- Медали борцов, подвиг Вернидуба и тяжелая победа Шахтера. Главные новости от 3 августа
- ЛК. Третий квалификационный раунд. ПАОК неожиданно уступает, обидчик Григорчука снова побеждает
- “Это были фантастические три года” – Шовковский попрощался со сборной Украины
- Владимир Сисенко - лучший тренер второго тура Второй лиги
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал