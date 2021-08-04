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Сикорский: Не исключаю, что на мою карьеру в Украине повлияла поездка в Питер

Вторая лига
(1 голосов)

Футболист - о своем уходе из днепровской команды

Сикорский: Не исключаю, что на мою карьеру в Украине повлияла поездка в Питер

Фото: newsru.com

Новина українською

Экс-нападающий "Перемоги" Игорь Сикорский рассказал о причинах ухода из днепровской команды.

"Президент клуба уже дал комментарий по этому поводу одному из сайтов, в ближайшее время он должен появиться. Ко мне никаких претенезий у "Перемоги" не было, мы разошлись по футбольным моментам. Это жизнь. С президентом мы расстались друзьями, я буду поддерживать с ним связь и в дальнейшем, желая клубу только успехов.

Если бы с моей стороны были какие-то нарушения спортивного режима, то думаете, что ФК "Перемога" не написал бы об этом?

Буду искать команду. Агента у меня нет. Но на данный момент жду ответа от одного из клубов. Если с ним все получится, то меня еще успеют дозаявить. Могла ли прошлогодняя "питерская" история подпортить карьеру и повлиять на фарт? Все может быть. Ничего нельзя исключать", - сказал Сикорский.

Напомним, ранее появилась информация, что Сикорский вместе со Слинкиным и еще двумя игроками "Перемоги" были замечены в ночном клубе в состоянии алкогольного опьянения.

Двум неназванным дали последний шанс в команде после этого происшествия. Слинкин и Сикорский – покинули клуб.

Добавим, что в январе 2020 года "Агробизнес" разорвал контракт с футболистом после того, как он в своем Instagram поделился фотографиями визита в Россию.

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В статье: Игорь Сикорский Перемога (Днепр)
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Комментарии (1)
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botva0 (Одесса)
04.08.2021 в 08:44
быть ватником становится зашкварно и это радует.
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