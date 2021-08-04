Сикорский: Не исключаю, что на мою карьеру в Украине повлияла поездка в Питер

Экс-нападающий "Перемоги" Игорь Сикорский рассказал о причинах ухода из днепровской команды.

"Президент клуба уже дал комментарий по этому поводу одному из сайтов, в ближайшее время он должен появиться. Ко мне никаких претенезий у "Перемоги" не было, мы разошлись по футбольным моментам. Это жизнь. С президентом мы расстались друзьями, я буду поддерживать с ним связь и в дальнейшем, желая клубу только успехов.

Если бы с моей стороны были какие-то нарушения спортивного режима, то думаете, что ФК "Перемога" не написал бы об этом?

Буду искать команду. Агента у меня нет. Но на данный момент жду ответа от одного из клубов. Если с ним все получится, то меня еще успеют дозаявить. Могла ли прошлогодняя "питерская" история подпортить карьеру и повлиять на фарт? Все может быть. Ничего нельзя исключать", - сказал Сикорский.