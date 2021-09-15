Сергей Ребров - лучший тренер чемпионата ОАЭ в августе
Клуб украинского специалиста лидирует в турнирной таблице турнира
Фото: twitter.com/alainfcae
Украинский наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров был признан лучшим тренером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов в августе.
В борьбе за эту награду он обошел Махди Али из "Шабаб Аль-Ахли" и Абдулазиза Аль-Анбери из "Аль-Шарджи".
Клуб украинского специалиста с 9 очками лидирует в турнирной таблице турнира. У "Аль-Айна" 3 победы в стартовых 3 турах с общим счетом 6:1.
Отметим, в эту пятницу, 17 сентября, "Аль-Айн" встретится с "Аль-Иттихад Кальба".
سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس ????????????#نادي_العين pic.twitter.com/UwKeEoytjc— نادي العين (@alainfcae) September 15, 2021
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Источник:Twitter
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