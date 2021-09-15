Сергей Ребров - лучший тренер чемпионата ОАЭ в августе

Украинский наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров был признан лучшим тренером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов в августе.

В борьбе за эту награду он обошел Махди Али из "Шабаб Аль-Ахли" и Абдулазиза Аль-Анбери из "Аль-Шарджи".

Клуб украинского специалиста с 9 очками лидирует в турнирной таблице турнира. У "Аль-Айна" 3 победы в стартовых 3 турах с общим счетом 6:1.

Отметим, в эту пятницу, 17 сентября, "Аль-Айн" встретится с "Аль-Иттихад Кальба".