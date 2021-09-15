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Сергей Ребров - лучший тренер чемпионата ОАЭ в августе

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Клуб украинского специалиста лидирует в турнирной таблице турнира

Сергей Ребров - лучший тренер чемпионата ОАЭ в августе

Фото: twitter.com/alainfcae

Новина українською

Украинский наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров был признан лучшим тренером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов в августе.

В борьбе за эту награду он обошел Махди Али из "Шабаб Аль-Ахли" и Абдулазиза Аль-Анбери из "Аль-Шарджи".

Клуб украинского специалиста с 9 очками лидирует в турнирной таблице турнира. У "Аль-Айна" 3 победы в стартовых 3 турах с общим счетом 6:1.

Отметим, в эту пятницу, 17 сентября, "Аль-Айн" встретится с "Аль-Иттихад Кальба".

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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