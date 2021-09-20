Безус не реализовал пенальти, который мог спасти Гент от поражения

В рамках 8-го тура чемпионата Бельгии "Гент" проиграл на выезде "Кортрейку" со счетом 0:1.

Украинский полузащитник Роман Безус вышел в стартовом составе "буйловов". Хозяева поля открыли счет на 9-й минуте с пенальти. А на 48-й минуте украинец Роман не реализовал 11-метровый штрафной удар. Таким образом, Безус не сумел спасти команду от поражения. На 63-й минуте футболиста заменили.

Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Бельгии "Гент" находится на 16-й позиции, набрав 7 баллов.

Чемпионат Бельгии

8-й тур

"Кортрейк" - "Гент" 1:0

Гол: Селемани, 9 (пен).

Незабитый пенальти: Безус, 48.