Безус не реализовал пенальти, который мог спасти Гент от поражения
Украинец провел неполный матч
В рамках 8-го тура чемпионата Бельгии "Гент" проиграл на выезде "Кортрейку" со счетом 0:1.
Украинский полузащитник Роман Безус вышел в стартовом составе "буйловов". Хозяева поля открыли счет на 9-й минуте с пенальти. А на 48-й минуте украинец Роман не реализовал 11-метровый штрафной удар. Таким образом, Безус не сумел спасти команду от поражения. На 63-й минуте футболиста заменили.
Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Бельгии "Гент" находится на 16-й позиции, набрав 7 баллов.
Чемпионат Бельгии
8-й тур
"Кортрейк" - "Гент" 1:0
Гол: Селемани, 9 (пен).
Незабитый пенальти: Безус, 48.
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