Соболь и Кухаревич получили средние оценки за матч Брюгге - Левен

Украинские футболисты Эдуард Соболь и Николай Кухаревич сошлись в рамках противостояния девятого тура чемпионата Бельгии "Брюгге" - "Левен". Матч завершился ничейным результатом 1:1.

WhoScored оценил игру Соболя в 7,1, а игру Кухаревича в 6,6. Эдуард стал пятым в составе "Брюгге", а Николай - седьмым в "Левене".

Левый защитник за игру однажды пробил по воротам, сделал три ключевых передачи, завершил один дриблинг и удачно три раза отобрал мяч. Также в его активе 53 точных паса из 56 (95%). Отметим, что Соболь провел на поле весь матч

Кухаревичу за отведенные ему 57 минут удалось лишь трижды выиграть верховую борьбу, а также записать в свой актив шесть точных передач из 11 (55%).

Напомним, что для Николая этот матч стал дебютным в составе "Левена".

Отметим, что "Брюгге" сейчас возглавляет турнирную таблицу Лиги Жюпиле с 18-ю очками в активе, а "Левен" расположился на предпоследнем месте с набранными восемью зачетными пунктами.