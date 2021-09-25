Соболь и Кухаревич получили средние оценки за матч Брюгге - Левен
Не слишком яркие выступления
Украинские футболисты Эдуард Соболь и Николай Кухаревич сошлись в рамках противостояния девятого тура чемпионата Бельгии "Брюгге" - "Левен". Матч завершился ничейным результатом 1:1.
WhoScored оценил игру Соболя в 7,1, а игру Кухаревича в 6,6. Эдуард стал пятым в составе "Брюгге", а Николай - седьмым в "Левене".
Левый защитник за игру однажды пробил по воротам, сделал три ключевых передачи, завершил один дриблинг и удачно три раза отобрал мяч. Также в его активе 53 точных паса из 56 (95%). Отметим, что Соболь провел на поле весь матч
Кухаревичу за отведенные ему 57 минут удалось лишь трижды выиграть верховую борьбу, а также записать в свой актив шесть точных передач из 11 (55%).
Напомним, что для Николая этот матч стал дебютным в составе "Левена".
Отметим, что "Брюгге" сейчас возглавляет турнирную таблицу Лиги Жюпиле с 18-ю очками в активе, а "Левен" расположился на предпоследнем месте с набранными восемью зачетными пунктами.
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