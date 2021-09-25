  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Соболь и Кухаревич получили средние оценки за матч Брюгге - Левен
В тренде

Соболь и Кухаревич получили средние оценки за матч Брюгге - Левен

Наши за границей
(1 голосов)

Не слишком яркие выступления

Соболь и Кухаревич получили средние оценки за матч Брюгге - Левен

Новина українською

Украинские футболисты Эдуард Соболь и Николай Кухаревич сошлись в рамках противостояния девятого тура чемпионата Бельгии "Брюгге" - "Левен". Матч завершился ничейным результатом 1:1.

WhoScored оценил игру Соболя в 7,1, а игру Кухаревича в 6,6. Эдуард стал пятым в составе "Брюгге", а Николай - седьмым в "Левене".

Левый защитник за игру однажды пробил по воротам, сделал три ключевых передачи, завершил один дриблинг и удачно три раза отобрал мяч. Также в его активе 53 точных паса из 56 (95%). Отметим, что Соболь провел на поле весь матч

Кухаревичу за отведенные ему 57 минут удалось лишь трижды выиграть верховую борьбу, а также записать в свой актив шесть точных передач из 11 (55%).

Напомним, что для Николая этот матч стал дебютным в составе "Левена".

Отметим, что "Брюгге" сейчас возглавляет турнирную таблицу Лиги Жюпиле с 18-ю очками в активе, а "Левен" расположился на предпоследнем месте с набранными восемью зачетными пунктами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Эдуард Соболь Левен (Бельгия) Николай Кухаревич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
WhoScored

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...