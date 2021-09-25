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Ярмоленко - в запасе на матч против Лидса

Наши за границей
(1 голосов)

Андрей не впечатлил Мойеса в предыдущей игре

Ярмоленко - в запасе на матч против Лидса

Фото: twitter.com/WestHam

Новина українською

В рамках шестого тура АПЛ "Лидс" примет "Вест Хэм" на "Элланд Роуд". Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес решил не включать в стартовый состав украинца Андрей Ярмоленко. Он снова начнет матч со скамейки запасных.

Напомним, что в минувшую среду Ярмоленко провел целый поединок Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд", в котором "Вест Хэм" одержал победу. Для Андрея – это 18 матч в АПЛ подряд, который украинец начнет из запаса.

"Лидс" и "Вест Хэм" стартуют в 17:00.

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В статье: Андрей Ярмоленко Лидс Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.09.2021 в 16:12
Фанаты его вообще хотят вышвернуть из команды!
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kotіgorok (Чернiгiв)
25.09.2021 в 16:41
Давно пора!
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