Ярмоленко - в запасе на матч против Лидса

В рамках шестого тура АПЛ "Лидс" примет "Вест Хэм" на "Элланд Роуд". Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес решил не включать в стартовый состав украинца Андрей Ярмоленко. Он снова начнет матч со скамейки запасных.

Here's how we line up today at Elland Road ⚒????@betway | #LEEWHU pic.twitter.com/OsLmWVSf6n