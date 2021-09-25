Ярмоленко - в запасе на матч против Лидса
Андрей не впечатлил Мойеса в предыдущей игре
Фото: twitter.com/WestHam
В рамках шестого тура АПЛ "Лидс" примет "Вест Хэм" на "Элланд Роуд". Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес решил не включать в стартовый состав украинца Андрей Ярмоленко. Он снова начнет матч со скамейки запасных.
Here's how we line up today at Elland Road ⚒????@betway | #LEEWHU pic.twitter.com/OsLmWVSf6n— West Ham United (@WestHam) September 25, 2021
Напомним, что в минувшую среду Ярмоленко провел целый поединок Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд", в котором "Вест Хэм" одержал победу. Для Андрея – это 18 матч в АПЛ подряд, который украинец начнет из запаса.
"Лидс" и "Вест Хэм" стартуют в 17:00.
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