Яремчук - лучший игрок недели в чемпионате Португалии по версии Record
Украинец отметился дублем в матче с "Виторией Гимараэш" (3:1)
Фото: facebook.com/SLBenfica
Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук признан лучшим игроком недели в чемпионате Португалии по версии Record.
25-летний украинец оформил дубль в матче с "Виторией Гимараэш" (3:1) в рамках 7-го тура.
В текущем сезоне Роман провел 9 матчей за "орлов", записав на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевые передачи.
Отметим, что тогда официальный твиттер "Бенфики" признал Романа лучшим игроком матча и вручил награду футболисту.
Читайте такжеЯремчук: Играть за Бенфику – одно удовольствие
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Record
Популярное сейчас
- Худший жребий для Динамо. Чего ждать от Баварии Нагельсманна
- Шахтер - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 28 сентября 2021
- Потеря Динамо, выбор Ротаня, конкурент для Кривбасса. Главные новости за 27 сентября
- Малиновский - лучший игрок матча Интер - Аталанта по версии WhoScored
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 13:49
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
загрузка...