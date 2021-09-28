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Яремчук - лучший игрок недели в чемпионате Португалии по версии Record

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец отметился дублем в матче с "Виторией Гимараэш" (3:1)

Яремчук - лучший игрок недели в чемпионате Португалии по версии Record

Фото: facebook.com/SLBenfica

Новина українською

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук признан лучшим игроком недели в чемпионате Португалии по версии Record.

25-летний украинец оформил дубль в матче с "Виторией Гимараэш" (3:1) в рамках 7-го тура.

В текущем сезоне Роман провел 9 матчей за "орлов", записав на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевые передачи.

Отметим, что тогда официальный твиттер "Бенфики" признал Романа лучшим игроком матча и вручил награду футболисту.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Источник:
Record

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 13:49
Крутяк!
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