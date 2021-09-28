Яремчук - лучший игрок недели в чемпионате Португалии по версии Record

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук признан лучшим игроком недели в чемпионате Португалии по версии Record.

25-летний украинец оформил дубль в матче с "Виторией Гимараэш" (3:1) в рамках 7-го тура.

В текущем сезоне Роман провел 9 матчей за "орлов", записав на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевые передачи.

Отметим, что тогда официальный твиттер "Бенфики" признал Романа лучшим игроком матча и вручил награду футболисту.