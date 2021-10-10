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Ребров - лучший тренер чемпионата ОАЭ второй месяц подряд

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Сергей Станиславович был лучшим также в августе

Ребров - лучший тренер чемпионата ОАЭ второй месяц подряд

Фото: twitter.com/alainfcae_en/Автор - невідомий

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров был признан лучшим наставником сентября в чемпионате ОАЭ.

В прошлом месяце команда украинского специалиста дважды победила и два раза сыграла вничью.

Примечательно, что в августе 47-летний Ребров получал эту награду также в августе.

На данный момент "Аль-Айн" имеет в своем активе 14 очков и после 6 туров лидирует в турнирной таблице национального первенства.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
10.10.2021 в 22:33
Школа ДИНАМО !!!! Браво ! Так держать Серега !!!
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