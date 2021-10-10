Ребров - лучший тренер чемпионата ОАЭ второй месяц подряд

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров был признан лучшим наставником сентября в чемпионате ОАЭ.

В прошлом месяце команда украинского специалиста дважды победила и два раза сыграла вничью.

Примечательно, что в августе 47-летний Ребров получал эту награду также в августе.

На данный момент "Аль-Айн" имеет в своем активе 14 очков и после 6 туров лидирует в турнирной таблице национального первенства.