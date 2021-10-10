Ребров - лучший тренер чемпионата ОАЭ второй месяц подряд
Сергей Станиславович был лучшим также в августе
Фото: twitter.com/alainfcae_en/Автор - невідомий
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров был признан лучшим наставником сентября в чемпионате ОАЭ.
В прошлом месяце команда украинского специалиста дважды победила и два раза сыграла вничью.
Примечательно, что в августе 47-летний Ребров получал эту награду также в августе.
На данный момент "Аль-Айн" имеет в своем активе 14 очков и после 6 туров лидирует в турнирной таблице национального первенства.
سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر ????????????#نادي_العين pic.twitter.com/QSfK2QAwNF— نادي العين (@alainfcae) October 10, 2021
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
10.10.2021 в 22:33
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