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Недоволен своей ролью в команде. Лунин хочет покинуть Реал

Наши за границей
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(1 голосов)

Украинец хочет получать игровую практику

Недоволен своей ролью в команде. Лунин хочет покинуть Реал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин намерен сменить клубную прописку. Об этом сообщает Fichajes.net.

Лунин следующим летом запросит трансфер из мадридской команды.

22-летний украинец недоволен своим положением в испанском клубе и хочет перейти в команду, где будет получать игровое время.

К голкиперу по-прежнему проявляют интерес несколько известных европейских клубов.

Напомним, в текущем сезоне Андрей не провел еще ни одного официального поединка в составе "сливочных".

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Fichajes.net

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Комментарии (12)
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orlando74 (baracuda)
14.10.2021 в 12:57
давай в колгоспник недобоівці за 5 000 грн в місяць - будеш мати ігрову і не тільки практику
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+1
-1
avatar
uа-football-2021 (Київ)
14.10.2021 в 12:25
Давай в Динамо замість дрищана!
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
14.10.2021 в 11:56
там Куртуа жаловался что матчей много, мож дать уставшему отдохнуть в матчах с середняками Примеры и дать шанс Андрюхе)
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+6
0
chakvoron (Хоростків)
14.10.2021 в 11:49
Давай в Мілан. Там якраз проблема з воротніками
Ответить
+3
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
14.10.2021 в 11:36
Вася Кобин отсидел в ШД сейчас жив здоров --главное чтобы бабки платили -тебя даже в сборную не вызывают --береги здоровье
Ответить
+6
-2
Соколов (Никополь)
14.10.2021 в 11:55
А смысл тратить время на сборную ? Да и с премиальными сейчас говорят меньше
Ответить
+1
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.10.2021 в 11:36
Он хорош, проявит себя!
Ответить
+2
-1
Kristo (Львов)
14.10.2021 в 11:24
Давно пора
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+3
0
Ol-g (Одесса)
14.10.2021 в 11:21
А он, когда переходил, думал, что будет играть? Не за деньгами пошел?
Ответить
+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
14.10.2021 в 13:17
В Реал позвали. Кто бы отказался?
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+1
0
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dmtroyan (Полтава)
14.10.2021 в 11:15
Можна і в зимову паузу це зробити, чим раніше, тим правильніше. Бо ще один-два сезони для стабілізації ігрової практики і тонуса, а там недалеко і завершення кар"єри.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
14.10.2021 в 11:04
Алилуйла, если правда..
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+2
0


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