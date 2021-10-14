Недоволен своей ролью в команде. Лунин хочет покинуть Реал

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин намерен сменить клубную прописку. Об этом сообщает Fichajes.net.

Лунин следующим летом запросит трансфер из мадридской команды.

22-летний украинец недоволен своим положением в испанском клубе и хочет перейти в команду, где будет получать игровое время.

К голкиперу по-прежнему проявляют интерес несколько известных европейских клубов.

Напомним, в текущем сезоне Андрей не провел еще ни одного официального поединка в составе "сливочных".