Недоволен своей ролью в команде. Лунин хочет покинуть Реал
Украинец хочет получать игровую практику
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин намерен сменить клубную прописку. Об этом сообщает Fichajes.net.
Лунин следующим летом запросит трансфер из мадридской команды.
22-летний украинец недоволен своим положением в испанском клубе и хочет перейти в команду, где будет получать игровое время.
К голкиперу по-прежнему проявляют интерес несколько известных европейских клубов.
Напомним, в текущем сезоне Андрей не провел еще ни одного официального поединка в составе "сливочных".
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Источник:Fichajes.net
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