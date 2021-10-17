Малиновский отыграл 22 минуты в игре против Эмполи

В матче 8-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде разгромила "Эмполи" со счетом 4:1.

Хавбек гостей Руслан Малиновский не попал в стартовый состав на этот поединок, а вышел на замену на 68-й минуте встречи.

За 22 минуты основого времени 28-летний украинец однажды пробил по воротах хозяев поля, отдал 12 точных передач, сделал 1 ключевую передачу и один раз неудачно пошел в дриблинг, а также проиграл одно единоборство.

В текущем сезоне чемпионата Италии Руслан принял участие в 8 матчах, забил 1 мяч и сделал 1 ассист.