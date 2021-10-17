Малиновский отыграл 22 минуты в игре против Эмполи
Руслан сделал 12 точных передач
Фото: facebook.com/atalantabc
В матче 8-го тура итальянской Серии А
Хавбек гостей Руслан Малиновский не попал в стартовый состав на этот поединок, а вышел на замену на 68-й минуте встречи.
За 22 минуты основого времени 28-летний украинец однажды пробил по воротах хозяев поля, отдал 12 точных передач, сделал 1 ключевую передачу и один раз неудачно пошел в дриблинг, а также проиграл одно единоборство.
В текущем сезоне чемпионата Италии Руслан принял участие в 8 матчах, забил 1 мяч и сделал 1 ассист.
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