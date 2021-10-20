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Кравец "привез" пенальти и получил удаление в матче Сегунды

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Команда украинца проиграла

Кравец "привез" пенальти и получил удаление в матче Сегунды

Фото: twitter.com/RealSporting

Новина українською

В поединке 11-го тура испанской Ла Лиге 2 "Картахена" на своем поле минимально обыграла "Спортинг" Хихон со счетом 1:0.

В составе гостей неудачно отметился украинский защитник Василий Кравец. На 79-й минуте встречи он "привез" пенальти на свои ворота и заработал вторую желтую карточку. В текущем сезоне Кравец провел 10 матчей за "Спортинг" Хихон и выполнил одну результативную передачу.

Испанская Ла Лига 2, 11-й тур

"Картахена" – "Спортинг" Хихон – 1:0

Голы: Р. Кастро, 79 (пен.)

Удаление: Кравец, 78

Напомним, клуб украинца занимает 2-е место в турнирной таблице Сегунды, набрав 21 балл.

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В статье: Спортинг (Хихон) Картахена Василий Кравец
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