Кравец "привез" пенальти и получил удаление в матче Сегунды
Команда украинца проиграла
Фото: twitter.com/RealSporting
В поединке 11-го тура испанской Ла Лиге 2 "Картахена" на своем поле минимально обыграла "Спортинг" Хихон со счетом 1:0.
В составе гостей неудачно отметился украинский защитник Василий Кравец. На 79-й минуте встречи он "привез" пенальти на свои ворота и заработал вторую желтую карточку. В текущем сезоне Кравец провел 10 матчей за "Спортинг" Хихон и выполнил одну результативную передачу.
Испанская Ла Лига 2, 11-й тур
"Картахена" – "Спортинг" Хихон – 1:0
Голы: Р. Кастро, 79 (пен.)
Удаление: Кравец, 78
Напомним, клуб украинца занимает 2-е место в турнирной таблице Сегунды, набрав 21 балл.
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