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Стала известна оценка Коваленко за матч с Дженоа по версии WhoScored

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец отыграл весь матч

Стала известна оценка Коваленко за матч с Дженоа по версии WhoScored

Фото: acspezia.com

Новина українською

В поединке 10-го тура чемпионата Италии "Специя" на своем поле принимала "Дженоа" (1:1).

В составе хозяев в старте на поле вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко. Украинец отыграл весь матч, но результативными действиями не отмечался.

Портал WhoScored оценил выступление украинца в 6,6 балла. Лучшим в матче стал хавбек "Специи" - Эбрима Колли, который получил оценку 7.6.

Напомним, в текущем сезоне Коваленко принял участие в 4 матчах "орлят", забил один гол и выполнил результативную передачу.

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Стала известна оценка Коваленко за матч с Дженоа по версии WhoScored - изображение 1
Скриншот: WhoScored

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В статье: Дженоа (Генуя) Виктор Коваленко Специя
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
27.10.2021 в 08:48
Ну звісно, що з таким "багажем" відразу у збірну треба
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