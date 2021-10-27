Стала известна оценка Коваленко за матч с Дженоа по версии WhoScored

В поединке 10-го тура чемпионата Италии "Специя" на своем поле принимала "Дженоа" (1:1).

В составе хозяев в старте на поле вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко. Украинец отыграл весь матч, но результативными действиями не отмечался.

Портал WhoScored оценил выступление украинца в 6,6 балла. Лучшим в матче стал хавбек "Специи" - Эбрима Колли, который получил оценку 7.6.

Напомним, в текущем сезоне Коваленко принял участие в 4 матчах "орлят", забил один гол и выполнил результативную передачу.

Скриншот: WhoScored