Стала известна оценка Коваленко за матч с Дженоа по версии WhoScored
Украинец отыграл весь матч
Фото: acspezia.com
В поединке 10-го тура чемпионата Италии "Специя" на своем поле принимала "Дженоа" (1:1).
В составе хозяев в старте на поле вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко. Украинец отыграл весь матч, но результативными действиями не отмечался.
Портал WhoScored оценил выступление украинца в 6,6 балла. Лучшим в матче стал хавбек "Специи" - Эбрима Колли, который получил оценку 7.6.
Напомним, в текущем сезоне Коваленко принял участие в 4 матчах "орлят", забил один гол и выполнил результативную передачу.
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Скриншот: WhoScored
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Источник:WhoScored
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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
27.10.2021 в 08:48
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